Cyber Crime | बनावट मेसेजना बळी पडू नका, सायबर भामट्यांपासून सावध राहा : विजय सिंघल

By

धुळे : महावितरणच्या ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी कंपनी एसएमएस किंवा ऑनलाइन बिले भरण्याची सुविधा सुरक्षित असेल याची दक्षता घेत असते. ग्राहकांनी महावितरणची कार्यपद्धती समजून घ्यावी.

अनोळखी क्रमांकावरून येणाऱ्या बनावट मेसेजना बळी पडू नये, सायबर भामट्यांपासून सावध राहावे, असे आवाहन महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी केले आहे. (mahavitaran MD Vijay Singhal statement regarding for fake messages beware of cyber scams Dhule Cyber ​​Crime news)

बनावट संदेशाद्वारे होणारी फसवणूक कशी रोखता येईल याबाबत महावितरणने कंपनीच्या वेबसाइटवर तसेच महावितरणच्या ॲपवर माहिती दिली. महावितरणकडून ग्राहकांना जो एसएमएस पाठविला जातो त्यामध्ये मेसेज पाठविणाऱ्याचा नावात स्पष्टपणे एमएसईडीसीएल असा कंपनीचा उल्लेख असतो. महावितरण कधीही खासगी क्रमांकावरून एसएमएस किंवा व्हॉट्सॲप संदेश पाठवत नाही.

ओटीपी शेअर करू नका

सायबर भामट्यांकडून पाठवलेल्या वैयक्तिक नंबरवर ग्राहकाने संपर्क साधला तर त्याला त्याच्या कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलचा ताबा घेता येईल असे एनीडेस्क किंवा तत्सम ॲप डाउनलोड करण्यास सांगितले जाते किंवा एखादी बनावट लिंक पाठविली जाते.

त्याचा वापर करून भामटे ग्राहकाची बँकेविषयीची गोपनीय माहिती चोरतात आणि फसवणूक करतात. ग्राहकांनी ओटीपी शेअर केला नाही तर फसवणूक रोखण्यास मदत होईल.

धमक्यांचे संदेश

ग्राहकाने वीजबिल थकविले तर त्याचा वीजपुरवठा पूर्वसूचना देऊन खंडित करण्याची महावितरणची नियमित पद्धती आहे. ताबडतोब बिल भरा नाहीतर रात्री वीजपुरवठा खंडित करू, अशी धमक्या दिल्यासारखे संदेश महावितरण कधीही पाठवत नाही.

तसेच महावितरणचे तक्रार नोंदविण्याचे टोल फ्री क्रमांक १८००-२३३-३४३५ तसेच १८००-२१२-३४३५ असे अकरा आकडी क्रमांक आहेत. त्यावर मोफत फोन करता येतो. महावितरण कधीही ग्राहकांना एखाद्या व्यक्तीच्या खासगी मोबाईल क्रमांकावर फोन करण्यास सांगत नाही.

महावितरणच्या ग्राहकांची सायबर भामट्यांकडून फसवणूक झाल्याचे समजले तर स्थानिक पोलिसांकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचना सर्व कार्यालयांना देण्यात आल्याचे सिंघल यांनी म्हटले आहे.

