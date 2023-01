Electricity Bill : वीजबिलाची 96 कोटींची थकबाकी; जिल्ह्यात 541 ग्रामपंचायतींची स्थिती!

By

धुळे : जिल्ह्यातील ५४१ ग्रामपंचायतींकडे पथदीव्यांच्या बिलापोटी वीज कंपनीचे ९६ कोटी ११ लाख थकले आहेत. तथापि, सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२२ चार महिन्यांचे वीजबिल भरण्यासाठी राज्य शासनाने १७ कोटी ६९ लाख दिले आहेत. ही रक्कम शासनस्तरावरून थेट महावितरणकडे वर्ग होईल. (96 Crore arrears of electricity bill Status of 541 Gram Panchayats in district nashik news)

ग्रामपंचायतींतर्फे पथदीपांचे वीजबिल वेळेवर भरले जात नाही. त्यासाठी पूर्वी ग्रामस्थांकडून दिवाबत्ती कर वसूल केला जात होता. तसेच बीआरजीएफ योजना अस्तित्वात असताना पथदीपांचे देयक चुकते करण्यासाठी निधीची तरतूद होती.

मात्र, शासनाने गावोगावी असलेल्या पथदीपांचे बिल भरणे बंद केले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींसमोर पथदीपांचे वीजबिल कसे भरावे, असा प्रश्न उभा राहिला. वीजबिलांची रक्कम दिवसेंदिवस वाढत आहे.

कोरोना कालावधीत शासनाने पथदीपांचे वीजबिल भरण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडील पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, ग्रामपंचायतींनी त्यास विरोध केला. त्यामुळे शासनाने हे आदेश परत घेतले. आता राज्य शासनाकडूनच पथदीपांच्या थकीत वीजबिलापोटी महावितरणकडे पैसे वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना थोडासा दिलासा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील ५४९ ग्रामपंचायतींकडे पथदीपांच्या वीजबिलापोटी ९६ कोटी ११ लाखांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी आता शासन भरणार आहे. पैकी सप्टेंबर ते डिसेंबर २०२२ या चार महिन्यांतील पथदीपांच्या वीजबिलासाठी राज्य शासनाने १७ कोटी ६९ लाखांचा निधी मंजूर केला आहे.

