Dhule Crime News : नकाणे तलाव परिसरात विद्यार्थिनीवर अत्याचार; वाढदिवसाची बतावणी

Dhule Crime News : वाढदिवस साजरा करण्यासाठी शहरातील नकाणे तलाव येथे नेऊन लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणाने महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केला. या प्रकरणी संशयित तरुणावर शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (man sexually assaulted college girl luring her to marry him dhule crime news)

साक्री रोडवरील महिंदळे शिवारातील आसाराम नगर आहे. तेथील १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीने पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार रोशन प्रकाश सोनवणे (वय २१, रा. जोरावली सोसायटी, साक्री रोड, धुळे) याने पिडितेला साक्री रोडवरील महाविद्यालयात मिठी मारली.

तसेच तिला नकाणे तलाव येथे वाढदिवसाची बतावणी करत तो साजरा करण्यासाठी सोबत नेले. तेथे लग्नाचे आमिष दाखवीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. तसेच तिला ठार मारण्यासह स्वतःही मरण्याची धमकी दिली.

त्यानंतरही वारंवार नकाणे तलाव येथे नेवून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. हा प्रकार जुलै २०२२ ते २६ जानेवारी २०२३ या कालावधीत घडला. या प्रकरणी संशयित सोनवणे याच्यावर विविध कलमांसह पोस्कोअंतर्गत गुन्हा दाखल झाला. सहाय्यक निरीक्षक दादासाहेब पाटील तपास करीत आहेत.