उत्तर महाराष्ट्र

Railway Project : उत्तर महाराष्ट्राची रेल्वे 'हायटेक'! मनमाड-धुळे-इंदूर मार्गावर बसणार डिजिटल सुरक्षा कवच

Electronic Interlocking to Enhance Railway Safety : मनमाड-धुळे-इंदूर नव्या रेल्वेमार्गाचे काम प्रगतीपथावर; अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणालीमुळे सुरक्षितता आणि वेगवान रेल्वे संचालनाला नवी दिशा.
Railway Project

Railway Project

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: नियोजित बोरविहीर (ता. धुळे)- नरडाणा (ता. शिंदखेडा) आणि मनमाड- धुळे- इंदूर हे रेल्वेमार्ग उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाची नवी दिशा ठरणार आहेत. भविष्यातील वाढती वाहतूक आणि प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली. या मार्गांवर अत्याधुनिक ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग’ (ईआय) ही संगणकाधारित सिग्नलिंग प्रणाली उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
maharashtra
railway
Development
Project
north maharashtra
manmad
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.