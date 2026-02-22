Railway Project : उत्तर महाराष्ट्राची रेल्वे 'हायटेक'! मनमाड-धुळे-इंदूर मार्गावर बसणार डिजिटल सुरक्षा कवच

धुळे: नियोजित बोरविहीर (ता. धुळे)- नरडाणा (ता. शिंदखेडा) आणि मनमाड- धुळे- इंदूर हे रेल्वेमार्ग उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाची नवी दिशा ठरणार आहेत. भविष्यातील वाढती वाहतूक आणि प्रवाशांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन रेल्वे प्रशासनाने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली. या मार्गांवर अत्याधुनिक ‘इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग’ (ईआय) ही संगणकाधारित सिग्नलिंग प्रणाली उभारण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे..सुरक्षिततेचा नवा मापदंडरेल्वे अपघात शून्यावर आणणे आणि मानवी चुकांना वाव न ठेवणे, या उद्देशाने भारतीय रेल्वेने तंत्रज्ञानावर भर दिला आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंगमुळे रेल्वेचे संकेत (सिग्नल्स), रूळ बदलणारी यंत्रणा (पॉइंटस्) आणि गाड्यांची मार्ग निश्चिती पूर्णपणे सुरक्षित आणि स्वयंचलित पद्धतीने केली जाते..पारंपारिक यंत्रणेच्या तुलनेत ही प्रणाली अधिक वेगवान आणि विश्वासार्ह आहे. इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली ही केवळ सिग्नलिंग यंत्रणा नसून रेल्वे संचालनासाठी ते एक ‘डिजिटल सुरक्षा कवच’ आहे. भविष्यातील वाढत्या रेल्वे क्षमतेचा विचार करून घेतलेला हा दूरदृष्टीचा निर्णय आहे, असे सूत्रांनी सांगितले..प्रणालीची वैशिष्ट्येअचूक नियंत्रण- एखादी गाडी पुढे जाण्यापूर्वी संबंधित मार्ग पूर्णपणे मोकळा आहे आणि रूळ योग्य स्थितीत आहेत, याची खात्री ही प्रणाली स्वयंचलितरीत्या करते. अपघातांना लगाम- समोरासमोर गाड्या येणे किंवा चुकीचा सिग्नल मिळणे यांसारख्या तांत्रिक चुका (ईआय) सॉफ्टवेअरमुळे पूर्णपणे टाळता येतात. फेल सेफ यंत्रणा- प्रणालीमध्ये कोणताही तांत्रिक बिघाड झाल्यास ती तत्काळ ‘सुरक्षित मोड’मध्ये जाते, ज्यामुळे अपघाताची शक्यता उरत नाही..स्टेशन मास्टरला दिलासाया आधुनिक सॉफ्टवेअरमुळे स्टेशन मास्टरला संगणकाच्या स्क्रीनवर संपूर्ण सिग्नलिंग व्यवस्थेचे प्रत्यक्ष दृश्य (लाईव्ह व्ह्यूव) पाहता येणार आहे. यामुळे मार्ग नियोजन आणि गाड्यांचे संचालन अधिक सुसूत्र होईल. पर्यायाने, गाड्यांच्या वेळापत्रकात होणारी दिरंगाई कमी होऊन प्रवाशांचा वेळ वाचण्यास मदत होईल..विकासाची भाग्यरेषाविकासाची भाग्यरेषा मानल्या जाणाऱ्या मनमाड- धुळे- इंदूर या ३०९ किलोमीटर नवीन रेल्वे मार्गाचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरत आहे. गेल्या ३४ वर्षांपासूनचा प्रदीर्घ लढा आणि तांत्रिक अडथळ्यांची शर्यत पार करून या प्रकल्पाला केंद्र सरकारने १८ हजार ३६ कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली होती. .या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा बोरविहीर ते नरडाणा यादरम्यान रेल्वे रुळ टाकण्याचे काम होत असून, २०२८- २०२९ पर्यंत हा संपूर्ण मार्ग कार्यान्वित करण्याचे रेल्वे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. विशेषतः माजी केंद्रीय मंत्री डॉ. सुभाष भामरे, विविध लोकप्रतिनिधींचा पाठपुरावा, मनोज मराठे यांच्या लढ्यामुळे या कामाला गती मिळते आहे..Railway News: ट्रेन तिकीट बुक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! आयआरसीटीसीकडून मोठे बदल; प्रवाशांना दिलासा, नवे अपडेट काय?.प्रकल्पाचे प्रमुख फायदेवेळेची बचत : मनमाड-इंदूर अंतर सुमारे १०० किमीने कमीमुंबई- इंदूर कनेक्टिव्हिटी : अंतर २५० किमीने घटून ५८० किमीवरऔद्योगिक विकास : उत्तर महाराष्ट्रातील कापूस पट्टा आणि मध्य प्रदेशातील औद्योगिक क्षेत्राला बंदरांशी जोडणे सोपेधार्मिक पर्यटन : उज्जैनचा श्री महाकाल लोक आणि शिर्डी- शनिशिंगणापूर या धार्मिक स्थळांना जोडणारा हा महत्त्वाचा मार्ग.एका नजरेत : मनमाड-इंदूर रेल्वे प्रकल्पएकूण लांबी: ३०९ किलोमीटरप्रकल्प खर्च: १८,०३६ कोटी रुपयेपहिला टप्पा: बोरविहीर ते नरडाणा (५०.५६ किमी)अपेक्षित पूर्णतः वर्ष २०२८- २०२९रेल्वेस्थानके: बोरविहीर, न्यू धुळे, बाळापूर, निमखेडी, कापडणे, सोनगीर, नरडाणा, शिरपूर, महू (एकूण ४६ स्थानके)पायाभूत सुविधा: ६६ मोठे पूल, १०८ लहान पूल, २ बोगदे, ९ क्रॉसिंगरोजगार निर्मिती: १०२ लाख मनुष्य दिवसांचा थेट रोजगार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.