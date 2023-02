Nashik News : आदिवासी नागरिकांना सापडली प्रकाशाची वाट..

इगतपुरी (जि. नाशिक) : नाशिक जिल्ह्यात इगतपुरी तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये आजही खऱ्या अर्थाने वीज (Electricity) पोहोचलेली नाही.

त्यात आदिवासी वाड्यापाड्यांची दशा आणि दिशा सांगायला नको एवढी वाईट आहे. (Many villages of Igatpuri taluka in district have not really reached electricity even today nashik news)

अशा भयानक परिस्थितीत विजेचा लपंडाव असणाऱ्या जामुंडे आदिवासी गावातील आदिवासी नागरिकांना अंधारामध्ये कसेबसे दिवस काढावे लागत होते. ग्रामपंचायत मानवेढे येथील सरपंच, उपसरपंच आणि गाव विकास समिती यांच्या प्रयत्नांनी स्वदेश फाउंडेशन मार्फत जामुंडे गाव प्रकाशाने उजळून निघाले असून प्रकाशाची नवी वाट मिळाली आहे.

जामुंडे गावातील काळाकुट्ट अंधार दूर करण्यासाठी मानवेढे जामुंडे ग्रुप ग्रामपंचायतीचे सरपंच मनोहर वीर, उपसरपंच भाऊराव ज्ञानेश्वर भागडे व गाव विकास समिती यांनी स्वदेश फाउंडेशनकडे पाठपुरावा केला होता.

सौरऊर्जेवर आधारित पथदीप आणि घरोघरी सौर ऊर्जा आधारित उपकरण बसवणारे जामुंडे हे गाव नाशिक जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम आदिवासी भागातील पहिलेच गाव आहे. जामुंडे येथे घरोघरी सौर दिवे आणि चौकाचौकात सौर पथदीप लोकार्पण कार्यक्रम झाला. या वेळी सर्व गावात स्वच्छता अभियान राबवण्यात आले.

या प्रसंगी, स्वदेस आरोग्य विभाग डायरेक्टर डॉ. अजितकुमार सूडके, तालुका व्यवस्थापक योगेश तोथरे, डॉ. सचिन अहिरे, काशिनाथ आगिवले, हरिभाऊ डोके, भास्कर डोके, मोहन मनोहर, हिरामण डोके, संतू डोके, विलास डोके, नेमीनाथ डोके आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते.

विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान

जामुंडे गाव डोंगराळ आणि जंगली भागात असल्यामुळे रात्री साप, विंचू, सरपटणारे विषारी प्राणी व बिबट्यासारख्या हिंस्र व वन्य प्राण्यांच्या भीतीने रात्री घराबाहेर पडता येत नव्हते. रात्रीच्या अंधारात विद्यार्थ्यांना नीट अभ्यासही करता येत नसल्याने त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत होते.

"प्रत्येक घरात दर्जेदार सौर दिवे, प्रत्येक गल्लीत मुबलक सौर पथदीप बसवण्यात आले आहेत. यामुळे आदिवासी नागरिकांना जीवनात प्रकाशाची नवी वाट मिळाली आहे." भाऊराव भागडे, उपसरपंच