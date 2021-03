लसीकरण केंद्रावर रांगा पण अल्पसंख्याक भागातून कोणी येईना

धुळे : शहरासह जिल्ह्यात कोविड-१९ लसीकरणासाठी विविध केंद्रांवर नागरिकांची गर्दी होत आहे, त्यामुळे लसीकरणाबाबत सुरुवातीच्या काळात नागरिकांमध्ये असलेला संभ्रम, भिती आता नाहीशी होत असल्याचे दिसत आहे. दुसरीकडे मात्र धुळे शहरात कोविड लसीकरणासाठी अल्पसंख्याक समाजातून फारसे नागरिक पुढे येत नसल्याचेही चित्र आहे. त्यामुळे जनजागृतीसाठी प्रशासनासह लोकप्रतिनिधी, सुशिक्षित नागरिक व धर्मगुरुंनीही यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त होते. कोरोना विषाणू संसर्गाला आळा घालण्यासाठी शासनाने लसीकरण सुरू केले आहे. जिल्ह्यात १६ जानेवारीला लसीकरणाला प्रारंभ झाला. सुरुवातीच्या काळात कोविड-१९ च्या लसीकरणाबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम, भिती होती. मात्र गेल्या महिनाभरात ही भिती बऱ्यापैकी दूर झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळेच लसीकरण केंद्रांवर नागरिकांच्या रांगा लागत आहेत. १५ हजार नागरिकांना लस

महापालिकेच्या माध्यमातून धुळे शहरात महापालिकेची जुनी इमारत, महापालिकेचा प्रभातनगर, नंदीरोड दवाखाना तसेच जुने सिव्हिल हॉस्पिटल येथे लसीकरणाची व्यवस्था होती. दरम्यान, महापालिकेच्या माध्यमातून विघ्नहर्ता हॉस्पिटल येथेही आता लसीकरणाची व्यवस्था केली आहे. याशिवाय खासगी हॉस्पिटल्समध्येही लसीकरणाची व्यवस्था आहे. या सर्व शासकीय व खासगी हॉस्पिटल्समधील लसीकरण केंद्रांपैकी एखाद-दुसरे लसीकरण केंद्र वगळता सर्वच केंद्रांवर लसीकरणासाठी नागरिकांच्या रांगा आहेत. त्यामुळे आत्तापर्यंत सुमारे १५ हजार नागरिकांना लशीचा डोस दिल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिकेतर्फे शहरातील अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालयातही येत्या दोन दिवसात लसीकरण केंद्र सुरू होणार आहे. अल्पसंख्याक भागात गैरसमज

कोविड-१९ लसीकरणाला शहरातून चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी अल्पसंख्याक भागातील नागरिक लसीकरणासाठी फारसे पुढे येत नसल्याचेही चित्र पाहायला मिळत आहे. लसीकरणाबाबत या भागातील नागरिकांमध्ये अद्यापही शंका, गैरसमज असल्याने नागरिकांचा प्रतिसाद नसल्याचे सांगितले जाते. यापूर्वीही लहान मुलांसाठीच्या काही लसीकरण मोहिमांमध्येही अशीच स्थिती अनुभवायला मिळाली होती. तशीच स्थिती आत्ताही असल्याचे दिसते. त्यामुळे सुशिक्षित नागरिकांनी पुढाकाराने लसीकरणासाठी पुढे येऊन तसेच प्रशासनाकडूनही लसीकरणाबाबत जनजागृती करण्याची गरज आहे. यासाठी धर्मगुरुंचीही मदत आवश्‍यक आहे.



गर्दी टाळण्यासाठी १०० जणांनाच लस

कोविड लसीकरणादरम्यान लसीकरण केंद्रांवर गर्दी टाळण्याचेही शासनाच्या आरोग्य विभागाचे निर्देश आहेत. त्यामुळे एका केंद्रावर दिवसाला केवळ १०० नागरिकांनाच लस देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या लसीकरण केंद्रांवर यापुढे रोज १०० जणांनाच लस देण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. दरम्यान, लसीकरणासाठी नोंदणी मात्र सुरू राहील. महापालिकेच्या नंदिरोड दवाखान्यातील केंद्रावर दोन दिवसांपासून लस उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, आता कोविशिल्डच्या अडीच हजार लशी (डोस) प्राप्त झाल्याचे आरोग्याधिकारी डॉ. महेश मोर यांनी सांगितले. त्यापूर्वी कोव्हॅक्सिनचे चार हजार डोस प्राप्त होते. संपादन ः राजेश सोनवणे

Web Title: marathi dhule news corona vaccine no one came from the minority area