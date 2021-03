मुलगी दिली नाही म्हणून तिच्या आईलाच पळविले 

धुळे : लग्नासाठी आपल्याला मुलगी दिली नाही तर मुलीच्या आईलाच पळवून नेईल, अशी धमकी देणाऱ्याने खरच मुलीच्या आईला फुस लावून पळवून नेल्याची फिर्याद येथील आझादनगर पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे.

धुळे शहरातील अभय महाविद्यालयाजवळील रामनगर येथील व्यक्तीने आझादनगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे, की १० मार्चला रात्री साडेअकराच्या सुमारास आपण कामावरून घरी आल्यावर पत्नी घरात आढळून आली नाही. शोध घेतला, नातेवाइकांना विचारले मात्र मिळून आली नाही. दरम्यान, सागर शेषराव हतागडे (रा. राजेंद्रनगर, इंदूर, मध्य प्रदेश) याने मुलगी बघायच्या वेळेस सांगितले होते, की तू जर तुझी मुलगी दिली नाही, तर तुझ्या पत्नीला पळवून नेईल. पत्‍नीनेही सांगितले पळवून नेल्‍याचे

पत्नीला फोनवर संपर्क केला असता तिनेही सागर हतागडे याने आपल्याला पळवून नेल्याचे सांगितल्याचे फिर्यादीने म्हटले आहे. या फिर्यादीवरून आझाद नगर पोलिस ठाण्यात हतागडे याच्याविरुद्ध अदखलपात्र गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेडकॉन्स्टेबल एस. के. सूर्यवंशी तपास करत आहेत.

