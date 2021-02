दुसाणे (धुळे) : माळमाथा परिसरातील दुसाणे येथील महात्मा फुले माध्यमिक व श्री हरिभाऊ श्यामराव भदाणे कला व विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या अकरावीतील जिगरबाज विद्यार्थ्यांनी शेतातील विहिरीत बुडणाऱ्या शेतकऱ्याचा जीव वाचवल्यामुळे ग्रामपंचायतमार्फत जीव वाचविणाऱ्या दोन्ही विद्यार्थ्यांचा सन्मान नुकताच करण्यात आला.

सदरची घटना ही शुक्रवार (ता.२६) दुपारी १२ वाजेच्या सुमारी घडली. शेतकरी दिलीप रोहिदास शिंदे हे आपल्या इनामी शेतजमिनीत गवत काढत होते. दुपारची वेळ असल्याने कडक ऊन असल्याने त्यांना चक्कर आल्याने ते सरळ विहिरीत पडले. त्यांना पोहता येत नव्हते. विहिरीची खोली १०० फूट व जवळपास ४० फूट पाणी होते. त्यामुळे आपलं मरण समोर दिसत असताना अचानकपणे त्याच शेताच्या पलीकडे काम करणारे सतीश किशोर बागुल व आशिष मुकुंद शिंदे या दोन्ही जिगरबाज विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्राणाची बाजी लावून पाण्यात बुडणाऱ्या शेतकऱ्याचा जीव वाचवला. दोघांपैकी आशिष शिंदे यास पोहता येत होते त्याने थेट विहिरीत उडी घेतली तर दुसऱ्याने विहिरीत दोर टाकला. पाठीवर घेवून काढले बाहेर

आशिष याने शेतकऱ्यास आपल्या पाठीवर घेऊन दोराच्या साह्याने बाहेर काढले असता शेतकऱ्याला काटे टोचले होते. विद्यार्थ्यांनी त्यांना सरळ दुसाणे येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. अशाप्रकारे देशाच्या अन्नदाताचा प्राण त्यांनी वाचवल्यामुळे त्यांचा सन्मान ग्रामपंचायत दुसाणेकडून सत्कार करण्यात आला. प्रसंगी सरपंच सुशिलाबाई ठाकरे, उपसरपंच चारुशीला भदाणे, ग्रा प सदस्य, विवेक पिंपळे, चंद्रकांत महाले, हेमंत खैरनार, ललित वाघ, भीमराव कुवर, जयवंत शिंदे, भगवान भदाणे, योगेश अहिरे, नाना भदाणे, तसेच ग्रामपंचतीचे सर्व कर्मचारी उपस्थित होते. संपादन ः राजेश सोनवणे

