देऊर (धुळे) : सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना निवृत्तीच्या दिवशी धनादेश देण्यात येईल. पदोन्नती मुख्याध्यापक यांची सुधारित यादी तयार करण्यात येणार. अन्य प्रलंबित प्रश्न लवकरच मार्गी लावण्यात येणा असल्याची माहिती मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी व शिक्षणाधिकारी मनीष पवार यांनी दिली. जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीच्या पदाधिकारींची जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी नुकतीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.

निवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी धनादेश देणे. वैद्यकीय बील वेळेवर मंजूर करा. पदोन्नती मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विषय शिक्षक, यांच्या रिक्त जागा भरा. कोरोना काळात काम करणाऱ्या शिक्षकांना कोरोना योध्दा प्रमाणपत्र मिळावे. मे २०२० महिन्यातील साक्री तालुक्यातील कपात वाहन भत्ता मिळावा. महिला शिक्षिकांना प्रसूतीच्या कालावधीत पूर्ण वेतन द्यावे. भविष्य निर्वाह निधी व डीसीपीएस धारकांचा हिशोब दरवर्षी लेखी स्वरूपात मिळावा. डीसीपीएस धारकांचे वरिष्ठ वेतन श्रेणी फरकासह आदी प्रश्न मार्गी लावा. जिल्हा परिषद शिक्षक समितीवर प्रतिनिधी नेमणूक करा. सर्व प्राथमिक शिक्षकांना विनाअट निवड श्रेणी लागू करा.शाळेचे वीजबिल घरगुती दराने आकारणी करा. यावेळी शिंदखेडा तालुक्याचे गटशिक्षणाधिकारी डॉ. सी. के. पाटील, धुळे तालुका गटशिक्षणाधिकारी सुरेखा देवरे, शिक्षण विभागाचे कनिष्ठ लेखाधिकारी विरेंद्र सावळे, लिपिक विनोद श्रीराव, रवींद्र देवरे, राजेंद्र खैरनार, प्रवीण चौधरी, विजय पाटील, धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र पाटील, एकनाथ भामरे, मनोज निकम, प्रभाकर रायते, कैलास ईशी, गोकुळ सोनार, सुरेश पाटील, श्रीकृष्ण सावळे, जयवंत पवार आदी उपस्थित होते.

