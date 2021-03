नंदुरबार जिल्ह्यात यंदाचा उन्हाळा कडक; सरासरीपेक्षा किमान तापमान अधिक असण्याचा अंदाज

तळोदा (नंदुरबार) : भारतीय हवामान विभागाने उन्हाळी हंगामात तापमान कसे राहील याच्या वेध घेणारे एक पत्रक प्रसिद्ध केले असून त्यानुसार यंदा उन्हाच्या झळा अपेक्षेपेक्षा जास्त तीव्र असतील असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात मार्च ते मे या कालावधीत किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक, तर कमाल तापमानात सरासरीपेक्षा कमी असू शकते असा इशाराही देण्यात आला आहे. तापमानाचा अंदाज जास्त वर्तविल्याने शेतकरी बंधूंनी उन्हाळी पिकास तसेच केळी, पपई, भाजीपाला पिकांना गरजेनुसार योग्य अंतराने पाणी देण्याची व्यवस्था करावी. जेणेकरून पिकांना उन्हामुळे ताण बसणार नाही आणि जमिनीचे तापमान नियंत्रित राहील. कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांची आणि कमी कालावधीत येणाऱ्या वाणाची निवड करावी, आंतरमशागतीची कामे वेळेवर करावीत. तण व्यवस्थापन करावे, पिकात प्लॅस्टिक आच्छादनाचा वापर करावा जेणेकरून मातीतील पाण्याचे बाष्पीभवन कमी होऊन ओलावा जास्त वेळ टिकून राहील अशी माहिती कृषी हवामान शास्त्रज्ञ सचिन फड यांनी दिली आहे. व्हॉटस्‌ॲपवर करा मेसेज

हवामानात होणारे बदल तसेच दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी विस्तृत हवामान अंदाज आणि कृषी सल्ला जिल्हा कृषी हवामान केंद्र कृषी विज्ञान केंद्र नंदुरबार यांच्याकडून व्हाट्सअप व इतर माध्यमातून देण्यात येतो. तो मिळवण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी ८२७५००९६५९, ८८०५५११४८८ या नंबर वर व्हाट्सअप मेसेज करावा तसेच जिल्ह्याच्या हवामान अंदाज आणि कृषी सल्ला पाहण्यासाठी मोबाईलचे प्ले स्टोअर मध्ये मेघदूत हे ॲप डाऊनलोड करावे अशी माहिती डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिती कृषी विज्ञान केंद्र नंदुरबारचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ तथा प्रमुख राजेंद्र दहातोंडे यांनी दिली आहे. संपादन ः राजेश सोनवणे

