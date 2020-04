कोरोनाबाबतचे सर्वेक्षण "नावालाच'...वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उडवाउडवी ! 

धुळे ः कोरोना विषाणू संसर्गाचा धोका टाळण्यासाठी महापालिकेने आजपासून घरोघरी जाऊन कुटुंब सर्वेक्षण सुरू केले खरे पण या सर्वेक्षणाबाबत संबंधित वरिष्ठ अधिकारीच उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याचे आज पाहायला मिळाले. दिवसभराच्या सर्वेक्षणातून कुणी संशयित रुग्ण आढळला तर काय या प्रश्‍नावर आरोग्य विभागातील अधिकारी एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे पाहायला मिळाले. रोजच्या रोज माहिती संकलन व त्यानुसार लगेचच कार्यवाही होणार नसेल तर या सर्वेक्षणाचा उपयोग काय असा प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी संशयित रुग्णांची माहिती तत्काळ मिळावी या अनुषंगाने महापालिकेने आजपासून कुटुंब सर्वेक्षण सुरू केले. यासाठी 228 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांनी आजपासून सर्वेक्षण सुरू केले. मात्र, दिवसभरात किती घरांचे सर्वेक्षण झाले, या सर्वेक्षणातून कुणी संशयित आढळून आला का याबाबतची माहिती संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देता आली नाही. मग उपयोग काय ?

एका अधिकाऱ्याने तर सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कार्यवाही होईल असे उत्तर दिले. जर अशीच कार्यवाही होणार असेल तर कोरोनाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या या सर्वेक्षणाचा उपयोग काय असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. डॉक्‍टरांचे एकमेकांकडे बोट

दररोजच्या सर्वेक्षणातून संशयित रुग्णांबाबतचे रिपोर्टींग होणे गरजेचे आहे. तसे झाले तरच या सर्वेक्षणाला अर्थ आहे. याबाबतचे रिपोर्टींग कुणाकडे आहे असे विचारले असता आरोग्याधिकारी डॉ. महेश मोरे यांनी डॉ. जे. सी. पाटील यांचे नाव सांगितले तर डॉ. पाटील यांनी आपल्याकडे अशी जबाबदारी नसल्याचे म्हणत डॉ. मोरेंकडे बोट दाखविण्याचा प्रयत्न केला. दुसरीकडे, सर्वेक्षणासाठी मात्र कर्मचारी घरोघरी जात आहेत.



