पदभार घेण्यास निघालेल्या "डीन' माघारी परतल्या! 

जळगाव : "कोरोना' संसर्गाचा जिल्ह्यात उद्रेक होत असताना कोल्हापूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांची जळगावी नियुक्ती केली खरी.. मात्र, कोल्हापूरचा पदभार सोडत जळगावकडे निघालेल्या डॉ. गजभिये अर्ध्या रस्त्यावरूनच माघारी परतल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. मंत्रालयातूनच त्यांना बदली रद्दचा निरोप मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. यासंदर्भात त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही, तर जळगावचे प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे यांच्याशी संपर्क साधला असता याबाबत माहिती नसल्याचे ते म्हणाले.

दरम्यान, डॉ. खैरे व जिल्हा शल्य चिकित्सकांमधील कथित वाद व असमन्वय, जिल्हाधिकाऱ्यांचा अहवाल, डॉ. खैरेंकडून पदभार काढून घेणे व मीनाक्षी गजभिये यांची नियुक्ती या संपूर्ण प्रक्रियेतील घोळ कोरोना संसर्गाच्या संकटप्रसंगी अत्यंत गंभीर बनला असून, सरकारचे त्यावर कुठलेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य यंत्रणेतील वाद

कोरोना संसर्गाने देशभरात थैमान घातलेले असताना महाराष्ट्रातील स्थिती सर्वाधिक वाईट आणि गंभीर आहे. देशाच्या 30 टक्के रुग्ण एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यात राज्य सरकार अपुरे पडत असताना जळगाव जिल्ह्याची स्थिती वेगळी नाही. याठिकाणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. भास्कर खैरे व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण यांच्यातील कथित वाद चव्हाट्यावर आल्यानंतर जिल्हाधिकारी, पालकमंत्र्यांनी त्यांना समज दिली. नियुक्तीचा घोळ सुरू

याबाबत राज्य शासनाकडे अहवाल गेल्यानंतर खैरेंचे पदभार काढून कोल्हापूरच्या डीन डॉ. मीनाक्षी गजभिये यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्या मात्र, याठिकाणी येण्यास इच्छूक नव्हत्या, त्यांना धुळ्याला नियुक्ती हवी होती, अशीही चर्चा आहे. बदलीनंतर या अधिकाऱ्यांनी तातडीने नव्या जागी पदभार स्वीकारण्याचे आदेश होते. डॉ. गजभिये यांनी रविवारी रात्री कोल्हापूर येथील पदभार सोपवत जळगावकडे निघाल्या होत्या. मात्र, अर्ध्या रस्त्यातच त्यांना मंत्रालयातून निरोप आल्यानंतर त्या माघारी फिरल्याचे वृत्त आहे. त्यांची बदली रद्द करण्यात येत असल्याचा निरोप त्यांना मिळाल्याचेही सांगण्यात येत आहे. यंत्रणा अनभिज्ञ

डॉ. गजभियेंच्या नियुक्तीचे आदेश दोन दिवसांपूर्वी जळगावी आले. तेव्हापासून नियुक्तीबाबत साशंकता व्यक्त होत होती. आज त्या पदभार घेणार होत्या, परंतु सायंकाळपर्यंत त्या पोचल्याच नव्हत्या. जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांना त्या पदभार केव्हा घेणार याबाबत माहिती नव्हती. डॉ. भास्कर खैरे यांच्याशी संपर्क केला असता, तेदेखील अनभिज्ञ होते. तर मीनाक्षी गजभिये यांच्याशी याबाबत संपर्क होऊ शकला नाही.



Web Title: marathi news jalgaon "Dean" who took over the post has returned