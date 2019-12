नाशिक ः नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, जालना जिल्ह्यातील काही भागांमध्ये उद्या (ता. 27) जोरदार वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस होण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या हवामान संशोधन विभागाने हा अंदाज वर्तवला आहे. तसेच नव्या वर्षामध्ये 5 ते 13 जानेवारीला निफाड (जि. नाशिक), महाबळेश्‍वर, नगरमध्ये पाच अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी पारा घसरण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात आली आहे. विभागाच्या अंदाजानुसार पावसाची शक्‍यता असलेला परिसर असा ः नाशिक-सटाणा, चांदवड, कळवण, येवला, निफाड, लासलगांव, सिन्नर, दिंडोरी. पुणे-बारामती, इंदापूर, बोरी, नारायणगांव, कळंब. सांगली-जत, खानापूर, कवठेमहंकाळ, आटपाडी, तासगाव पूर्व, वाळवा, पलुस. सातारा-फलटण, खटाव. सोलापूर- अक्कलकोट, दक्षिण आणि उत्तर सोलापूर, पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा. तसेच जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, जालना जिल्हा. केरळकडून आलेल्या वादळाचा हा परिणाम आहे. जरूर वाचा-धक्कादायक-परस्पर वारसाची खोटी नावे लावली नव्या वर्षात पावसाची शक्‍यता

नव्या वर्षामध्ये 16 जानेवारीच्या दरम्यान, तीन ते चार दिवस ढगाळ हवामान राहून पावसाची शक्‍यता दिसते आहे. त्यावेळच्या वादळाच्या स्थितीवर पावसाचे आगमन अवलंबून असेल. तोपर्यंत पारा घसरण्याची स्थिती पूर्ण होईल आणि पावसाने हजेरी लावल्यानंतर मात्र हवामान चांगले होण्याचा याच विभागाचा अंदाज आहे. अवकाळी पावसाने नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादकांची झोप उडवलेली असताना कांदा आणि गव्हाचे पीक धोक्‍यात आले आहे. वादळांची संख्या वाढली दुप्पटीने

समुद्रामध्ये वर्षाला सर्वसाधारणपणे 12 ते 15 वादळ तयार व्हायचे. मात्र हवामानातील बदलामुळे गेल्या चार वर्षांमध्ये वादळांच्या संख्येत दुप्पटीने वाढ झाली आहे. त्यामुळे अवकाळी पावसाने शेतीच्या नुकसानीत भर पडू लागली आहे. अलिकडच्या काळात वर्षाला समुद्रामध्ये तयार होणाऱ्या वादळांची संख्या 35 ते 40 पर्यंत पोचल्याची माहिती द्राक्ष बागायतदार संघाच्या हवामान संशोधन विभागातर्फे आज देण्यात आली.

