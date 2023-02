Water Supply | सुरळीत पाणीपुरवठ्यासाठी उपाय करा : महापौर प्रतिभा चौधरी

By

धुळे : शहरातील नागरिकांना सुरळीत व नियमित पाणीपुरवठ्याच्यादृष्टीने जलवाहिन्यांवरील गळत्या रोखा, मुख्य जलवाहिन्यांवरील नळ कनेक्शन्स बंद करा, नळांना तोट्या बसविण्याबाबत संबंधित नागरिकांना सूचना द्या,

असे निर्देश नवनिर्वाचित महापौर (Mayor) प्रतिभा चौधरी यांनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना दिले. (mayor give instructions about smooth water supply to officers employees of water supply department dhule news)

महापौर चौधरी यांनी त्यांच्या दालनात शुक्रवारी (ता. १०) पाणीपुरवठा विभागाची बैठक घेतली. उपमहापौर नागसेन बोरसे, स्थायी समिती सभापती किरण कुलेवार, महिला बालकल्याण समिती सभापती सारिका अग्रवाल, उपसभापती विमलबाई पाटील, माजी उपमहापौर कल्याणी अंपळकर, आयुक्त देवीदास टेकाळे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस, उपायुक्त विजय सनेर, कनिष्ठ अभियंता चंद्रकांत उगले, एन. के. बागूल, ओव्हरसियर, फिटर, व्हॉलमन आदी उपस्थित होते.

शहरातील ज्या भागात अनियमित पाणीपुरवठा होतो, त्या भागात सुरळीत पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी संबंधित व्हॉलमन, ओव्हरसियर यांची आहे. त्यामुळे ज्या- ज्या ठिकाणी जलवाहिन्यांना गळती आहे, त्याची यादी संबंधित ओव्हरसियर यांना द्यावी, ओव्हरसियर्सनी या गळत्या रोखून त्या- त्या भागातील पाणीपुरवठा सुरळीत करावा.

यासाठी ओव्हरसियर्सनी झोनवाईज व्हॉटसॲप ग्रुप तयार करून गळत्यांची माहिती देऊन आवश्‍यक कार्यवाही करावी. शहरातील सर्व गळत्या रोखण्यासाठी कार्यवाही करावी. त्याची माहिती सादर करावी.

तसेच, झोपडपट्टी भागात ज्या नळांना तोट्या नाहीत त्यांची माहिती घेऊन आठ दिवसाच्या आत त्या भागातील नळांना तोट्या लावण्याबाबत नागरिकांना सूचना द्या, असे निर्देश महापौर चौधरी यांनी दिले. शिवाय मुख्य जलवाहिन्यांवर नळ कनेक्शन्स असतील, तर ते बंद करण्याची कार्यवाही करावी. शहरातील नागरिकांना नियमित पाणीपुरवठा होईल यादृष्टीने नियोजन करावे, असेही महापौर चौधरी यांनी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना सुचविले.

