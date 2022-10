By

धुळे : पैगंबर जयंतीनिमित्त शहरात दारु विक्री बंद ठेवावी व स्वच्छता मोहीम राबविण्यात यावी, असे निवेदन देण्यासाठी गुरुवारी (ता. ६) दुपारी बाराच्या सुमारास एमआयएमचे पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले. आंदोलकांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय गायकवाड यांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पाच जणांनीच दालनात यावे, असे सांगताच आंदोलक संतापले. (MIM Stand for liquor prohibition in hall of Resident Deputy Collector Sanjay Gaikwad dhule news)

त्यांनी हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना शहर पोलिस ठाण्याने ताब्यात घेतले. आंदोलकांनी हुज्जत घालण्यास सुरवात करताच उपजिल्हाधिकारी गायकवाड दालनातून निघून गेले. त्यामुळे आंदोलकांनी दालनात ठिय्या मांडला. नंतर आंदोलकांनी त्यांच्या खुर्चीला निवेदन चिकटवले.

यावर हरकत घेत निवासी उपजिल्हाधिकारी गायकवाड आणि आंदोलकांमध्ये शाद्बिक चकमक उडाली. हा गोंधळ वाढत असल्याने शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक नितीन देशमुख सहकाऱ्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलकांना समजविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलक हटायला तयार नव्हते.

पोलिसांनी बळाचा वापर करून जिल्हाध्यक्ष नासीर पठाण, महिला जिल्हाध्यक्षा दीपश्री नाईक, मुक्तार बिल्डर, रफीक पठाण शाह, गणी डॉलर, समीर मिर्झा, साई साजित, सलीम शाह, आरिफ शेख, जाविद मिस्तरी, शोएब मुल्ला, वशीम पिंजारी, माजित पठाण, केसर पेंटर, हालीम अन्सारी, आसिफ शाह, युसूब मुल्ला, खालीद नोकिया, सोऊद सरदार, फेसल अन्सारी आदींना ताब्यात घेत नंतर समज देऊन सोडून दिले. ९ ऑक्टोबरला पैगंबर जयंती साजरी होत आहे.

