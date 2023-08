Dhule News : मुलाच्या निधनाच्या धक्क्याने वयोवृद्ध आईनेही सोडला प्राण

Nandurbar News : येथील देवरे (माळी) कुटुंबातील पांडुरंग सोनू देवरे यांचे अल्प आजाराने आठवडाभरापूर्वी निधन झाले. (mother also died due to shock of her son death dhule news)

मुलाच्या निधनाचे दुःख सहन न झाल्याने क्रियाकर्म होण्याआधीच वयोवृद्ध आईनेही जगाचा निरोप घेतला. यामुळे गावासह पंचक्रोशीत हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. उतारवयात मुलाच्या खांद्यावर जाण्याच्या वेळेत आपल्या आधीच मोठ्या मुलाचा मृत्यू झाला. या विरहाने आईला धक्का बसला.

अन.. खाणे-पिणे बंद झाले. यातून प्रकृती खालावून एका आठवड्यात आईचेही निधन झाले. मुलाच्या व आईच्या निधनाने देवरे परिवारावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.

कळंबू (ता. शहादा) येथील निवृत्त वीज वितरण कर्मचारी झेंडू देवरे, रमेश देवरे यांच्या मातोश्री व भरत देवरे यांच्या आजी नवसाबाई सोनू देवरे यांचे वयाच्या शतकानंतरही खाणे-पिणे व्यवस्थित होते.

सुना, मुले, नातवंडे यांच्याकडून त्यांची काळजी घेतली जात असल्याने प्रकृती ठणठणीत होती, मात्र सुखकाळात मोठा मुलगा पांडुरंग देवरे यांचे आजारपणाने काही दिवसांतच निधन झाले. तो धक्का सहन न झाल्याने नवसाबाईंनीही प्राण सोडला. मुलगा व आईचा दशक्रिया विधी एकाच वेळी ठेवण्यात आला आहे.