Dhule News : विजेचा धक्काने सासू- सुनेचा मृत्यू; तारेवर कपडे सुकवतानाची दुर्दैवी घटना

Dhule News : शहरातील साक्री रोडवरील बजरंग सोसायटीत बुधवारी (ता.१९) रात्री दुर्दैवी घटना घडली. घरातील तारेवर ओले कपडे सुकवताना विजेचा शॉक लागून सुनेसह सासूचा मृत्यू झाला.

शोभाबाई कृष्णा झिने (वय ३९) व रुखमाबाई पांडुरंग झिने (वय ६५, रा.प्लॉट क्रमांक ५४, बजरंग सोसायटी, महिंदळे शिवार, साक्री रोड, धुळे) असे मृत सून व सासूचे नाव आहे. (Mother in law along with daughter in law died due to electric shock dhule news)

शोभाबाई या बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास घरातील ओले कपडे तारेवर सुकवत होत्या. मात्र तारेमध्ये विद्युत प्रवाह असल्याने शोभाबाई यांना विजेचा धक्का बसला. त्यावेळी सासू रुखमाबाई या तेथे बसल्या होत्या. शोभाबाई तारेसह रुखमाबाई यांच्या अंगावर पडल्या.

त्यामुळे रुखमाबाई यांनाही विजेचा धक्का बसला.

त्यात दोघींचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी धाव घेत घरातील वीजप्रवाह बंद करून दोघींना बाजूला केले.

घटनेची माहिती मिळताच धुळे तालुका पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद पाटील, राजश्री पाटील व कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. याबाबत धुळे तालुका पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली.