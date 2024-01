Dhule News : गावागावात सोमवारी दीपोत्सव साजरा करा : खासदार डॉ. सुभाष भामरे

Dhule News : अयोध्येतील श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त धुळे शहर तसेच मतदारसंघातील अन्य शहरे, गावागावांत श्रीराम भक्तांसह नागरिकांनी आपल्या घरांच्या दारासमोर दीप लावून दीपोत्सव साजरा करावा असे आवाहन खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज येथे केले.

लोकसभेच्या धुळे मतदारसंघातील शहरासह गावागावात शनिवार (ता.२०) पासून सुमारे चार लाख दिव्यांचे वाटप करण्यात येणार असेही डॉ. भामरे म्हणाले. (MP Dr Subhash Bhamre statement of Celebrate Deepotsav in villages on Monday dhule news)