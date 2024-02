Dhule News : साडेपाच कोटींच्या निधीत रस्तेविकास; खासदार भामरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन

Dhule News : बोरकुंड आणि रतनपुरा (ता. धुळे) जिल्हा परिषद गटातील प्रमुख पाच रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. साडेपाच कोटींच्या निधीतून होणाऱ्या या कामांमुळे दळणवळणाची मोठी सोय होणार आहे.

भाजपचे पदाधिकारी तथा इंदूबाई भदाणे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बाळासाहेब भदाणे यांच्या पाठपुराव्यामुळे ही रस्ते सुविधा बळकट होणार आहे. (MP for asphalting main five roads in Zilla Parishad group Bhoomi Pujan was performed by Subhash Bhamre dhule news)