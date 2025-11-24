Vishnu Gosavi

Crime News : मुक्ताईनगर हादरले! चाकूने भोसकून तरुणाचा निर्घृण खून; प्रेमसंबंधातून हत्या झाल्याचा पोलिसांना संशय

Murder Case Unfolds Near Hotel Vrundavan in Muktainagar : मुक्ताईनगर येथील प्लॉटिंग भागात रविवारी सायंकाळी विष्णू गोसावी (२६) या तरुणाचा चाकूने भोसकून निर्घृण खून झालेला मृतदेह आढळला. पोलिसांनी या प्रेमसंबंधातून झालेल्या हत्येच्या संशयावरून दोन संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.
मुक्ताईनगर: शहरातील हॉटेल वृंदावनसमोरील प्लॉटिंग भागात मोकळ्या जागेत एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला. ही घटना रविवारी (ता. २३) सायंकाळी उघडकीस आली. तरुणाचा चाकूने भोसकून निर्घृण खून करण्यात आल्याचे समोर आले. प्रेमसंबंधातून हा खून केला असावा, असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. विष्णू गोसावी (वय २६, रा. मुक्ताईनगर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी दोन संशयितांना पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले आहे.

