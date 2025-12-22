उत्तर महाराष्ट्र

Muktainagar News : मुक्ताईनगरात गुलाल उधळला! आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना पाटील नगराध्यक्षपदी विजयी

Sanjana Patil Wins Muktainagar Mayor Election : नगरपंचायत निवडणुकीत नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्यानंतर संजना चंद्रकांत पाटील आणि आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी कार्यकर्त्यांसह जल्लोष साजरा केला. मुक्ताईनगरात शिवसेनेने स्पष्ट बहुमत मिळवत पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे.
Election

Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुक्ताईनगर: येथील नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत शिवसेनेने स्पष्ट बहुमत मिळविले असून, नगरपंचायतीवर वर्चस्व सिद्ध केले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या अतितटीच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार तथा स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना चंद्रकांत पाटील यांनी दणदणीत विजय मिळविला.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Bjp
maharashtra
political
muktainagar
nagar panchayat elections
uttar maharashtra
Nagar Panchayat Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com