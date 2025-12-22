Muktainagar News : मुक्ताईनगरात गुलाल उधळला! आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना पाटील नगराध्यक्षपदी विजयी

मुक्ताईनगर: येथील नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत शिवसेनेने स्पष्ट बहुमत मिळविले असून, नगरपंचायतीवर वर्चस्व सिद्ध केले आहे. नगराध्यक्षपदासाठी झालेल्या अतितटीच्या निवडणुकीत शिवसेनेच्या उमेदवार तथा स्थानिक आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या कन्या संजना चंद्रकांत पाटील यांनी दणदणीत विजय मिळविला. .त्यांनी प्रतिस्पर्धी भाजपच्या उमेदवार भावना ललित महाजन यांचा २,४८६ मतांनी पराभव केला. नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत संजना पाटील यांना ८,९२२ मते मिळाली; तर त्यांच्या प्रतिस्पर्धी भावना महाजन यांना ६,४८६ मते मिळाली. या वेळी ४९१ मतदारांनी ‘नोटा’चा पर्याय निवडला..नगरसेवकपदांवर शिवसेनेची आघाडीनगरपंचायतीच्या १७ प्रभागांपैकी शिवसेनेने १० नगरसेवकपदे जिंकत नगराध्यक्षपदासह एकूण ११ जागांवर विजय मिळविला. भाजपने चार, तर अपक्ष उमेदवारांनी दोन जागांवर विजय मिळविला..मी दडपशाही व गुंडगिरी या वृत्तीच्या विरोधात लढली असून, जनतेचा कौल मान्य आहे. मुक्ताईनगर शहराच्या विकासासाठी आमदार चंद्रकांत पाटील यांना शुभेच्छा.- रक्षा खडसे, केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री.Akola Election : अकोला नगरपरिषदेवर यंदा कमळ फुलले; राष्ट्रवादी-सेना गटांना मोठा धक्का; मतदारांनी अपेक्षाभंग केला!.उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रशासक असतानाही खूप सुंदर काम करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. आज जो विजय झाला आहे, या विजयाचे शिल्पकार एकनाथ शिंदे आहेत, असे मी मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री शिंदे व अजित पवार यांच्या माध्यमातून विकास करण्याचे काम करणार आहोत.- चंद्रकांत पाटील, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.