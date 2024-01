Dhule Municipality News : स्मारके, धार्मिक स्थळांजवळ आता ‘नो चमकोगिरी’; महापालिका महासभेत निर्णय

Dhule Municipality News : शहरातील महापुरुषांची स्मारके, धार्मिक स्थळे, महापालिका इमारत यासह इतर काही ठिकाणी शंभर मीटर परिसरात बॅनरबाजीला प्रतिबंध घालण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.

अल्प मुदतीच्या बॅनर, होर्डिंगसाठी शहराच्या विविध भागांतील जागा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत, तर दीर्घ मुदतीच्या बॅनर, होर्डिंगसाठी २२२ जागांचे निश्‍चितीकरण झाले आहे, त्यामुळे इतर ठिकाणचे दीर्घ मुदतीचे बॅनर, होर्डिंग निष्कासित करण्यात येणार आहेत. (Municipal Corporation has decided to ban display of banners within 100 meter radius of municipal building and some other places dhule news)