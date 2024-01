Dhule Municipality News : योजनांचा हिस्सा भरण्यासाठी मनपा कर्ज घेणार!

Dhule Municipality News : शहरात सुरू असलेल्या व काही प्रस्तावित शासनाच्या विविध एकूण एक हजार ५१४ कोटी रुपये खर्चाच्या योजनांसाठी धुळे महापालिकेला आपला हिस्सा भरावा लागणार आहे. सद्यःस्थितीत महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याने हिश्शाची रक्कम कशी भरावी, असा महापालिकेपुढे प्रश्‍न आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी महापालिका कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. (dhule Municipality will take loan to pay share of schemes news)