Dhule Municipal Election : "एमआयएम म्हणजे भाजपची बी-टीम!" धुळे महापालिका निकालावर आमदार अनिल पाटलांचा खळबळजनक आरोप

धुळे: महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्ष हा प्रत्यक्षात भाजपचीच 'बी-टीम' म्हणून काम करत असल्याचा गंभीर आरोप माजी मंत्री, आमदार अनिल पाटील यांनी केला. एमआयएमला पक्षाला दिलेले मत म्हणजे थेट भाजपला दिलेले मत असल्याचे ठामपणे सांगत त्यांनी भाजपच्या निवडणूक रणनीतीवर जोरदार टीका केली. एमआयएमच्या उमेदवारांसाठी निधी पुरवठ्यापासून प्रचार व्यवस्थापनापर्यंत सर्व व्यवस्था भाजपकडूनच करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला..राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) आठ नगरसेवक निवडून आल्याबद्दल त्यांचा सत्कार माजी आमदार फारूक शाह यांच्या कार्यालयात शनिवारी (ता. १७) झाला. त्यावेळी बोलताना आमदार पाटील यांनी भाजपवर थेट हल्ला चढविला. एमआयएम पक्षाच्या नेत्यांना हैद्राबाद किंवा मुंबईहून आणण्यासाठी विमानप्रवासाचा खर्च, सभा नियोजन, ने-आण, प्रसंगी चार- चार तास विमान थांबविणे, इतपत प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आले, असा आरोप त्यांनी केला. भाजपच्या नेत्यांची सभा रद्द केली जाऊ शकते, मात्र एमआयएमच्या नेत्यांची सभा ठरल्याप्रमाणेच घेतली जाते, असेही त्यांनी सांगितले..मेहेरबानीवर विजयीएमआयएमचे जे उमेदवार निवडून आले, ते स्वतःच्या ताकदीवर नव्हे, तर कुणाच्या तरी मेहरबानीवर निवडून आल्याचा टोला त्यांनी लगावला. पुढील पाच वर्षे हेच नगरसेवक 'जिथे बसा सांगतील तिथे बसणारे आणि उठायला सांगतील तेव्हा उठणारे' असतील, अशी टीकाही त्यांनी केली. .गरज पडेल तेव्हा त्यांच्याकडून बहिष्कार टाकून महापालिकेतील निर्णयांना पाठिंबा मिळविण्याचे राजकारण केले जाईल, असा अंदाज व्यक्त करत त्याचा फटका भविष्यात थेट धुळेकर नागरिकांनाच बसणार असल्याचा दावाही आमदार पाटील यांनी केला..प्रशासनाचे सहकार्य नाहीनिवडणूक काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना प्रशासनाकडून कोणतेही सहकार्य मिळाले नाही, असा आरोप करत श्री. पाटील म्हणाले, की किमान १७ ते १८ उमेदवार असे होते, जे कोणत्याही स्थितीत निवडून आले असते. मात्र, शेवटच्या दोन दिवसांत मौलिक जोरावर वातावरण बदलण्यात आले. .भाजपने उमेदवारी देताना स्वतःच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना डावलून इतर पक्षांतून आलेल्या 'आयात' उमेदवारांना प्राधान्य दिले. ज्यांच्याकडे पैसा होता, त्यालाच उमेदवारी देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला..ताकदीने झुंज दिलीयाउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसने पैसा नसला, तरी समाजात विश्वास असलेले, प्रसिद्ध, सामान्य व गरीब कार्यकर्ते उमेदवार म्हणून पुढे आणले. लोकशाहीत केवळ पैशांच्या जोरावरच उमेदवारी मिळते, हा गैरसमज आम्ही खोटा ठरविल्याचे त्यांनी सांगितले. .माजी आमदार फारूक शहा यांच्या नेतृत्वाखाली धुळ्यात राष्ट्रवादीने निवडणूक लढविली. प्रचारादरम्यान शहरात राष्ट्रवादी सत्तेत येईल, असे वातावरण तयार झाले होते. पराभूत उमेदवारांनीही ताकदीने झुंज दिली आहे, तेही आमच्यासाठी निवडून आलेल्यांसारखेच असल्याचे आमदार पाटील यांनी नमूद केले..BJP President: कोण होणार भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष? उमेदवारी दाखल केलेले नितीन नवीन नेमके कोण? उद्या घोषणा.खर्च किती करणार?महापालिका निवडणूक सोपी नव्हती. पैसा नव्हता, प्रशासनाचे सहकार्य नव्हते. भाजपकडून उमेदवारी देताना किती खर्च करणार अशी विचारणा केली जात होती. मात्र, राष्ट्रवादीने कोणत्याही उमेदवाराकडे खर्चाबाबत विचारणा न करता फक्त उमेदवारी स्वीकारण्याचे आवाहन केले, असे श्री. पाटील यांनी स्पष्ट केले. .कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीतून राष्ट्रवादीचे आठ नगरसेवक निवडून आल्याचा अभिमानही त्यांनी व्यक्त केला. धुळे महापालिकेत कोणाचीही सत्ता असली, तरी पक्षस्तरावर आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केल्या जातील. निधी कधी मिळेल याची खात्री नसली, तरी मार्चच्या आत शहरातील कामांची यादी तयार करून द्यावी. २० ते ३० कोटींचा निधी मंजूर करून आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासनही आमदार पाटील यांनी दिले.