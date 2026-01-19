उत्तर महाराष्ट्र

Dhule Municipal Election : "एमआयएम म्हणजे भाजपची बी-टीम!" धुळे महापालिका निकालावर आमदार अनिल पाटलांचा खळबळजनक आरोप

MLA Anil Patil Slams MIM as BJP’s ‘B-Team’ in Dhule Polls : धुळे येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या सत्कारप्रसंगी बोलताना आमदार अनिल पाटील यांनी भाजप व एमआयएमच्या निवडणूक रणनीतीवर तीव्र टीका केली.
Dhule Municipal Election

Dhule Municipal Election

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

धुळे: महापालिका निवडणुकीत एमआयएम पक्ष हा प्रत्यक्षात भाजपचीच ‘बी-टीम’ म्हणून काम करत असल्याचा गंभीर आरोप माजी मंत्री, आमदार अनिल पाटील यांनी केला. एमआयएमला पक्षाला दिलेले मत म्हणजे थेट भाजपला दिलेले मत असल्याचे ठामपणे सांगत त्यांनी भाजपच्या निवडणूक रणनीतीवर जोरदार टीका केली. एमआयएमच्या उमेदवारांसाठी निधी पुरवठ्यापासून प्रचार व्यवस्थापनापर्यंत सर्व व्यवस्था भाजपकडूनच करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.

Loading content, please wait...
Bjp
Ajit Pawar
Dhule
maharashtra
NCP
political
election
Municipal Corporation
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.