Dhule Municipal Election : धुळे मनपा प्रभाग २ मध्ये 'काँटे की टक्कर'; प्रस्थापितांच्या अनुभवाचा कस, तर नवोदितांचे तगडे आव्हान

महापालिका निवडणुकीचे बिगुल वाजल्यावर प्रभाग दोनमध्ये राजकीय समीकरणे कमालीची रंगतदार झाली आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष एकमेकांविरोधात शड्डू ठोकून उभे असल्याने या प्रभागात 'मैत्रीपूर्ण'सह थेट लढतीची रंगत पाहायला मिळत आहे. प्रस्थापित चेहऱ्यांबरोबरच उच्चशिक्षितांनी रिंगणात उडी घेतल्याने मतदारांचा कौल कोणाकडे जातो, याची उत्कंठा असेल. प्रभाग दोनमध्ये प्रस्थापितांच्या अनुभवाची कसोटी, तर नवोदित आणि अपक्ष उमेदवार कोणाचे गणित बिघडवितात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. .समीकरणांचा वरचष्माप्रभाग दोनचे क्षेत्रफळ कमी आणि तुलनेत मतदारसंख्या अधिक, असे चित्र आहे. शिवाय या भागात बहुतांश ठिकाणी नाले असल्याने विकासकामे करण्यास किचकट स्थिती दर्शवते. प्रभाग दोनमधील चारही जागांसाठी प्रस्थापित पक्षांच्या उमेदवारांसह अपक्ष उमेदवारांनीही शड्डू ठोकल्याने येथे अटीतटीची, चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे. डॉक्टर, शिक्षक, व्यावसायिक, वकिल, काही गृहणी आदी उमेदवार नशीब आजमावत आहेत. त्यामुळे या प्रभागाने मतदारांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जातीय समीकरणांचा वरचष्मा असल्याने या प्रभागातील विजयाचे गणित हे समाजघटकांच्या मतदानावर अवलंबून असणार आहे..मतदारांना भेडसावणारे प्रश्नभौगोलिक स्थिती काहीशी बिकट असलेल्या या प्रभागात विरळ वस्ती आहे. परिणामी, बऱ्याच भागात जलवाहिनी, पथदिव्यांची समस्या आहे. निवडणुकीपूर्वी काही भागात इच्छुकांनी वीजखांब, पथदिव्यांचा अनुशेष भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. प्रभागातील काही भागाचा मात्र चांगला विकास झालेला आहे. .तसेच स्टार्च फॅक्टरी, कुंडाणे रोडच्या आजूबाजूचा भाग अविकसीत आहे. १९७६ पासून हा भाग शहर हद्दीत आहे. या भागात कमी वस्ती किंवा हळूवार होणाऱ्या वस्तीमुळे विकास कामे करणे ही कठीण बाब ठरते. आता या भागात आरटीओ ऑफिस आल्याने वर्दळ वाढली आहे. अशा तुरळक वस्तीच्या भागात घंटागाड्यांना सेवा देण्यात अडचण वाटते. शिवाय रस्त्यांचा विकास पुरेसा नसल्याने मूलभूत सेवा पुरेशा उपलब्ध नाहीत. यासह विविध समस्या सोडविण्याची ठोस हमी देण्यात रिंगणातील कुठला उमेदवार यशस्वी ठरतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे..सर्व लढती 'काँटे की टक्कर'पंचरंगी लढतीचा कस (अ गट) : अनुसूचित जमाती संवर्गासाठी राखीव असलेल्या या गटात भाजपच्या कविता सोनवणे, शिवसेनेच्या ॲड. लीना मोरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शैलेंद्रसिंग सूर्यवंशी यांच्यात चुरस आहे. मात्र, महाविकास आघाडीतील अमोल सिसोदीया (ठाकरे गट) आणि राजेश ठाकरे (राष्ट्रवादी शप) यांनीही दंड थोपटल्याने येथे मतांचे विभाजन निर्णायक ठरेल..प्रतिष्ठेची थेट लढत (ब गट) : भाजपच्या डॉ. निशा महाजन आणि शिवसेनेच्या वर्षा चौधरी यांच्यात 'फेस टू फेस' लढत आहे. शिवसेना उबाठातून डॉ. सुशील महाजन यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर त्यांच्या पत्नी डॉ. निशा महाजन प्रथमच राजकीय रिंगणात उतरल्या आहेत. त्यांच्याविरोधात पूर्वीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून शिवसेनेत गेलेल्या वर्षा चौधरी यांनी आव्हान उभे केले आहे. महिला प्रवर्गातील ही लढत अत्यंत प्रतिष्ठेची मानली जात आहे..अनुभवी महिलांचा कस (क गट) ः सर्वसाधारण महिला गटात पाच उमेदवार मैदानात आहेत. शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मनोज मोरे यांची पत्नी भारती मोरे निवडणुकीतून दुसऱ्यांदा नशीब आजमावत आहेत. त्यांनी पूर्वी प्रभाग पाच व आता प्रभाग दोनला पसंती दिली आहे. त्यांच्यासमोर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे निवडणूक सुकाणू समितीचे सदस्य गणेश जाधव यांच्या पत्नी शितल जाधव आणि भाजपच्या प्रभावती विलास शिंदे यांचे आव्हान आहे. .मनसेच्या प्रमिला सैंदाणे आणि राष्ट्रवादीच्या (शप) साधना बावीस्कर या उमेदवारांमुळे ही लढत अधिकच क्लिष्ट झाली आहे. मतविभाजनाची डोकेदुखी (ड गट) : सर्वांत जास्त ९ उमेदवार याच गटात आहेत. भाजपचे प्रबळ उमेदवार सुनील उर्फ नंदू सोनार पाचव्यांदा रिंगणात आहेत. मात्र, भाजपचे बंडखोर ॲड. अमित दुसाणे, सुबोध पाटील आणि माजी नगरसेवक उमेश महाले यांच्या अपक्ष उमेदवारीमुळे भाजपसमोर मतविभाजन रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यात शिवसेनेचे ऋषिकेश पाटील आणि राष्ट्रवादीचे निवडणूक सुकाणू समितीचे सदस्य तुषार जाधव यांनीही विजयासाठी कंबर कसली आहे..Prithviraj Chavan : व्हेनेझुएलासारखी परिस्थिती भारतात उद्भवू शकते; पृथ्वीराज चव्हाणांची केंद्र सरकारवर टीका.एका नजरेतून....प्रभाग एकएकूण मतदार....१९,७६४पुरुष............१०,३७५,महिला...........९,३८८तृतीयपंथी........०१.रिंगणात कोण- कोण?९ महिला, १२ पुरूषएक अनुभवी माजी नगरसेवकभाजप प्रदेश सिरचिटणीसांची पत्नीराष्ट्रवादीच्या सुकाणू समितीचे सदस्य पत्नीसहपूर्वी निवडणूक लढविलेल्या दोन महिलाउमेदवारी न मिळाल्याने भाजपचे दोन बंडखोर.पक्षांतराचा 'टर्निंग पॉइंट'डॉ. निशा महाजन (ठाकरे गट ते भाजप)वर्षा चौधरी (राष्ट्रवादी ते शिवसेना)प्रभावती शिंदे (राष्ट्रवादी ते भाजप)प्रभागात समाजनिहाय प्राबल्यपाटील समाजाचे ६,५०० मतदारमराठा समाजाचे ३,२०० मतदारसोनार समाजाचे २,००० मतदारब्राह्मण समाजाचे १,८०० मतदारमाळी समाजाचे १,२०० मतदारमुस्लिम समाजाचे ७०० मतदारउर्वरित अन्य समाजघटकांचे मतदार.