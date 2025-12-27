Nandgaon News : मिरची तोडल्याच्या आरोपावरून नांदगावच्या मजुरांवर जीवघेणा हल्ला; महिलांवर अत्याचाराचाही प्रयत्न

नांदगाव: ऊसतोडणीसाठी अहिल्यानगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यातील काष्टी परिसरात गेलेल्या नांदगाव तालुक्यातील ऊसतोड मजुरांवर मिरची तोडल्याच्या आरोपावरून सत्तर ते ऐंशी जणांच्या जमावाने हल्ला करून मारहाण केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. या घटनेत महिलांसह अठरापेक्षा अधिक जण जखमी झाले असून, दोन महिलांनी आपल्यावर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप लिखित तक्रारीत केला आहे. ही घटना साधारण चार दिवसांपूर्वी घडली. .पीडितांच्या तक्रारीनुसार, काष्टी येथील ऊसउत्पादक कैलास भोसले यांच्या शेतावर नांदगाव येथील ऊसतोड मजुरांची टोळी कामासाठी गेली होती. यावेळी दीपक माणिकराव भोसले यांनी आपल्या शेतातील मिरचीची झाडे तोडल्याचा आरोप मजुरांवर केला. मजुर महिलांनी आपण मिरची तोडली नसल्याचे सांगितले असता, त्यानंतर जातिवाचक शिवीगाळ करत मारहाण करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे..तक्रारीनुसार, काही वेळातच सत्तर ते ऐंशी जणांचा जमाव घटनास्थळी जमा झाला आणि महिला, पुरुष तसेच लहान मुलांनाही मारहाण करण्यात आली. या हल्ल्यात दोन महिलांवर अत्याचाराचा प्रयत्न झाल्याचा गंभीर आरोप पीडित महिलांनी केला आहे. जीव वाचवण्यासाठी त्यांनी तेथून पळ काढल्याने पुढील अनर्थ टळल्याचे सांगण्यात आले..ही घटना साधारण चार दिवसांपूर्वी घडली असली तरी, श्रीगोंदा पोलिस ठाण्यात सुरवातीला तक्रार नोंदवून घेतली नसल्याचा आरोप पीडितांनी केला आहे. न्याय मिळावा या मागणीसाठी पीडित महिला व मजुरांनी अहिल्यानगर जिल्हा पोलिस मुख्यालयात दिवसभर ठिय्या आंदोलन केले. त्यानंतर पीडित मायलेकींची तक्रार नोंदवून ती श्रीगोंदा पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दरम्यान, या घटनेचे पडसाद स्थानिक समाजमाध्यमांवर उमटले. जमावाच्या हल्ल्यामुळे भयभीत झालेल्या ऊसतोड महिलांनी काही काळ श्रीगोंदा पोलिस ठाण्याच्या आवारात आसरा घेतला होता..या घटनेची माहिती मिळताच रिपब्लिकन पक्षाचे नेते दीपक केदारे यांनी पीडित महिलांची भेट घेऊन अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले. तसेच नांदगावच्या ऊसतोड महिला कामगारांवरील अन्यायाची माहिती आमदार सुहास कांदे यांना देण्यात आली असून, त्यांनी जिल्हा पोलिस प्रमुखांशी दूरध्वनीवर चर्चा करून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे..रिपब्लिकन पक्षाचे शहराध्यक्ष महावीर जाधव यांनीही अहिल्यानगर येथील जिल्हा पोलिस मुख्यालयात जाऊन पीडितांची भेट घेतली. घटनेच्या तिसऱ्या दिवशीही महिलांच्या शरीरावर मारहाणीचे काळेनिळे व्रण स्पष्ट दिसत असल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या प्रकरणाचा तपास सुरू असून, तक्रारीतील आरोपांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस सूत्रांकडून देण्यात आली आहे..Maharashtra Police Bharti 2025: राज्यातील पोलीस भरतीत प्रचंड चुरस! 15 हजारांहून अधिक जागांसाठी लाखो उमेदवार रिंगणात.सहा जण जखमीश्रीगोंदे : मिरचीच्या शेतात ट्रॅक्टर का घातला? असे विचारल्याच्या रागातून सतरा ते अठरा जणांनी फिर्यादी व साथीदारांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालून तसेच कोयत्याने, दगडाने अमानुष मारहाण करीत जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. याप्रकरणी सारंग शहाजी भोसले यांच्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात सतरा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या मारहाणीत सहाजण जखमी झाले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.