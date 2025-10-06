Agricultural News : अतिवृष्टीने मजुरांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी: पाचोरा तालुक्यात शेतीत काम मिळेनासे झाल्याने अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ

नांद्रा (ता. पाचोरा): ऐन खरीप हंगामातील पिके काढण्याची लगबग सुरु असतानाच अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांसह शेजमजुरांच्या स्वप्नांची राखरांगोळी केली. यंदा हाताला चांंगले काम मिळून दिवाळीचा सण आनंदात साजरा करता येईल, अशी शेजमजुरांना आशा होती. मात्र, अतिवृष्टीमुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान झाल्याने आता मजुरांना काम मिळणे कठीण झाले आहे. नांद्रा परिसरासह संपूर्ण पाचोरा तालुक्यातील मजुरांना सद्यःस्थितीत रोजगार मिळेनासे झाल्याने अनेक मजूर कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आल्याचे विदारक चित्र दिसून येत आहे. .परिसरात एकाच महिन्यात तब्बल चार वेळा ढगफुटीसदृश्य पावसाने शेतीचे प्रचंड नुकसान केले. आजही अनेक शेतांमध्ये पाणी थांबून आहे. त्यामुळे शेतकरी जसा अडचणीत आला आहे तसा शेतीवर मजुरी करून आपली उपजिविका भागवणारा मजूर देखील अडचणीत सापडला आहे. काही ना काही काम मिळावे म्हणून मजुरांची लगबग सुरू आहे. .दिवाळीसारखा सण तोंडावर आल्याने दोन पैसे मिळावे म्हणून मजुरीच्या विवंचनेत असलेल्या येथील न्हावी समाजातील संगीता सोनवणे यांनी दिवाळीत वापरले जाणाऱ्या विविध साहित्य विक्रीचा व्यवसाय सुरु केला आहे. विविध प्रकारचे ठसे आणून त्यापासून लक्ष्मीची मूर्ती व दिवाळीत लागणाऱ्या विविध वस्तूंची निर्मिती सुरू केली. या वस्तूंच्या विक्रीतून किमान दिवाळी तरी साजरी होईल, असा त्यांचा मानस आहे..दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बाजारामध्ये मंदीची लाट दिसून आली. यंदा झेंडूच्या फुलांसह आपट्याची पाने किंवा इतर साहित्यांची पाहिजे तशी विक्री झाली नसल्याचे विक्रेत्यांकडून सांगण्यात आले. एकीकडे ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत असताना दुसरीकडे लहानसहान उद्योग, व्यवसायांना देखील काही प्रमाणार घरघर लागली आहे. .त्यामुळे ज्यांच्याकडे दोन पैसे भांडवलासाठी उपलब्ध आहेत, असे मजूर कुटुंबीय आपल्याला दिवाळीच्या निमित्ताने काही व्यवसाय सुरु करता येईल का म्हणून नियोजन करताना दिसत आहेत. सध्या बहुतांश शेतांमध्ये पिके वाहून गेल्यामुळे मजुरांच्या हाताला कामच राहिलेले नाही. अशा परिस्थितीत मजूर कुटुंबीय चांगलेच आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत..Yeola News : मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेनुसार खैरे मैदानात; आपत्तीग्रस्तांना तातडीची मदत आणि पंचनाम्यांना गती.सुरुवातीला खरिपाचे पिकांचे लागवड झाल्यानंतर मध्येच २० ते २२ दिवसांचा खंड पडल्याने शेती कामे थांबली. जेमतेम कामे सुरू होत नाही, तोच ढगफुटीसदृश्य पाऊस झाल्यानंतर निंदणीसह कापूस वेचणीची कामे थांबली. शेतकऱ्यांचीच दिवाळी अंधारमय झाली असल्याने मजुरांना तरी मजुरी कशी मिळणार? त्यामुळे सध्या एकही शेतकरी मजुरीसाठी शेतात बोलवत नसल्याचे चित्र आहे. आम्ही दिवाळीपुरता हा व्यवसाय निवडला असून किमान दोन पैसे मिळतील व दिवाळी साजरी करता येईल या दृष्टीने मी कुटुंबाला सोबत घेऊन हा व्यवसाय सुरु केला आहे.- संगीता सोनवणे, मजूर महिला, नांद्रा (ता. पाचोरा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.