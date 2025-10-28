उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : नंदुरबार हादरले! भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे अपहरण; ५० किलो चांदी, सोने लुटले

Jeweller Kidnapped and Robbed Near Shahaada : नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा तालुक्यात बुडीगव्हाणजवळ सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे भरदिवसा अपहरण करून मोठी लूट करण्यात आली. या घटनेमुळे जिल्ह्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बुडीगव्हाण (ता. शहादा)जवळ सोमवारी (ता. २७) भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे हल्लेखोरांनी अपहरण केले. लुटारूंनी त्यांच्या वाहनाची तोडफोड करून अंदाजे ५० किलो चांदी, सोने आणि मोठी रक्कम लुटल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.

