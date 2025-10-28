Crime News : नंदुरबार हादरले! भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे अपहरण; ५० किलो चांदी, सोने लुटले

नंदुरबार: नंदुरबार जिल्ह्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बुडीगव्हाण (ता. शहादा)जवळ सोमवारी (ता. २७) भरदिवसा सराफ व्यावसायिक रितेश पारेख यांचे हल्लेखोरांनी अपहरण केले. लुटारूंनी त्यांच्या वाहनाची तोडफोड करून अंदाजे ५० किलो चांदी, सोने आणि मोठी रक्कम लुटल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे..धारदार शस्त्र आणि पिस्तुलाचा धाक दाखवत हा संतापजनक प्रकार घडला. शहादा शहरातून म्हसावद गावाकडे व्यापारासाठी जात असताना रितेश पारेख यांना लक्ष्य करण्यात आले. हल्लेखोरांनी त्यांच्या वाहनाच्या काचा फोडल्या आणि त्यांना धमकावले. सर्वांत संतापजनक बाब म्हणजे, व्यावसायिकाचे कपडे काढून विवस्त्र अवस्थेत मारहाण करण्यात आली. नंतर त्यांचे अपहरण करण्यात आले. म्हसावद पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या दोन किलोमीटर अंतरावर ही घटना घडल्याने पोलिसांच्या गस्तीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..या घटनेमुळे नंदुरबार जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे. घटनेची माहिती मिळताच रितेश पारेख यांचे नातेवाईक आणि शहरातील सराफ व्यावसायिकांनी शहादा पोलिस ठाण्यात ठिय्या मांडला. अपहरणकर्त्यांना लवकरात लवकर शोधून त्यांना कठोर शिक्षा करण्याची मागणी नातेवाइकांनी केली. .घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन फॉरेन्सिक पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले असून, पोलिसांनी तपास सुरू केला. शहादा पोलिस ठाण्यात सध्या गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. भरदिवसा झालेली ही लूटमार आणि अपहरणाची घटना नंदुरबार जिल्ह्याच्या शांततेला गालबोट लावणारी असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले..दरम्यान, सुमारे अडीच तासानंतर दरोडेखोरांनी सराफ व्यापाऱ्यास धुळे जिल्ह्यातील फागणा ते नवलपूरदरम्यान अज्ञात ठिकाणी सोडून फरारी झाले. लूट करणाऱ्या चौघांपैकी तिघे दरोडेखोर रितेश पारेख यांच्या गाडीत बसून ती गाडी व दुसरी गाडी थेट शहादा शहराला वळसा घालून जाणाऱ्या लोणखेडा बायपास मार्गाने ते सर्व जण नवलनगर (जि. धुळे) येथे पोहोचले. तेथे त्या रितेश सोनार यांना गाडीतून उतरविले व त्यांच्या मोबाईलमधील सीमकार्ड व इतर ॲक्सेसरी काढून घेतली..‘या घटनेची वाच्यता करू नका, अन्यथा गाठ आमच्याशी आहे’, असा दम देत त्यांच्या गाडीतील टायरची हवा काढून त्याच्या पांढऱ्या रंगाच्या गाडीत बसून चौघे मार्गस्थ झाले. रितेश सोनार यांनी दुपारी अडीचच्या सुमारास शहादा येथे नातेवाइकांशी संपर्क साधला. त्यावरून नवलनगर येथे त्यांचे नातेवाईक व शहादा पोलिसांचे पथक त्यांना घेण्यासाठी पोहोचले. .Crime News : नाशिकमध्ये 'बंटी-बबली'ची दहशत! फ्लॅट खाली करण्यासाठी घरमालकाकडे १० लाखांची खंडणी; खोट्या अत्याचाराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी.नवलनगर येथून रितेश सोनार यांना सुरक्षित पोलिसांनी ताब्यात घेऊन शहादा येथे आले. नंतर रितेश सोनार यांनी पोलिसांना संपूर्ण घटनाक्रम सांगितला. त्यावरून शहादा पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.