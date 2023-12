Chairman of Chetak Festival Jaipalsinh Rawal, Sub Divisional Police Officer Datta Pawar, Sarpanch Prithviraj Rawal, Secretary of Agricultural Produce Market Committee Sanjay Chaudhary, Organizer of Chetak Committee Pranavrajsinh Rawal while welcoming the warriors who came from Nashik on horseback. esakal

उत्तर महाराष्ट्र Sarangkheda Yatra : नाशिकच्या अश्व रणरागिणी चेतक फेस्टिव्हलला वय अवघे सहा ते १९ वर्षांच्या दरम्यान, मात्र त्या चार रणरागिणींची जिद्द वाखाणण्याजोगी.