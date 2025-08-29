उत्तर महाराष्ट्र

North Maharashtra Monsoon : उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; वीज पडून दोघांचा मृत्यू, पाच जखमी

Lightning Strikes in Nashik and Jalgaon : नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात वीज पडून दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले आहेत. त्यातील तीन जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.
Monsoon
Monsoonsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कायम असताना विजेच्या दुर्घटनांनी हाहाकार माजविला आहे. गुरुवारी (ता. २८) नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात वीज पडून दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले आहेत. त्यातील तीन जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Nashik
maharashtra
rain
water
dam
death
Monsoon
Strike
Death by lightning
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com