North Maharashtra Monsoon : उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा कहर; वीज पडून दोघांचा मृत्यू, पाच जखमी

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात पावसाचा जोर कायम असताना विजेच्या दुर्घटनांनी हाहाकार माजविला आहे. गुरुवारी (ता. २८) नाशिक व जळगाव जिल्ह्यात वीज पडून दोन जणांचा मृत्यू झाला, तर पाच जण जखमी झाले आहेत. त्यातील तीन जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली..दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाल्याने धरणांवरील विसर्ग टप्प्याटप्प्याने घटविण्यात आला आहे. तरीही २६ धरणांमध्ये ९२.६८ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. हवामान विभागाने शुक्रवारी (ता. २९) नाशिक जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जाहीर केला आहे..मौजे मूळडोंगरी (ता. नांदगाव) येथील पांढरवड वस्तीवर बुधवारी (ता. २७) दुपारी चारच्या सुमारास वीज पडल्याने सुमनबाई बाळू वाघ यांचा मृत्यू, तर रवींद्र हिलम, सुनील चव्हाण व बाळू मुकणे हे जखमी झाले रवींद्र हिलम यांची प्रकृती गंभीर आहे..तालुक्यातील मौजे मल्हारवाडीत तीन शेळ्या व एक मेंढी वीज पडून गतप्राण झाली असून, दोन घरांची पडझड झाली. दरम्यान, सुरगाणा तालुक्यातील सराड येथे गुरुवारी वीज पडून धर्मराज देवराम गायकवाड (वय १९, रा. उंबरपाडा) व मनोज काशीनाथ चौधरी (वय २०, रा. चिखली) हे दोघे जखमी झाले. या दोघांना उपचारासाठी नाशिकमध्ये दाखल करण्यात आले असून, एकाची प्रकृती गंभीर असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले..रावेरला तरुणाचा मृत्यूमुंजलवाडी (ता. रावेर, जि. जळगाव) येथे वीज अंगावर पडून तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २८) सायंकाळी घडली. सायंकाळी उशिरा तालुक्यात ढगांच्या गडगडाटासह पाऊस सुरू होता. तालुक्यातील मुंजलवाडीतील चुनाबर्डी भागात दादा सोमा कोळपे (वय २३) जंगलात सोबतच्या मित्रांसह झोपडीत बसला असताना, त्याच्या अंगावर वीज पडून तो जागीच ठार झाला. अन्य मित्र काही वेळ बेशुद्ध झाले. दादा कोळपेची आर्थिक परिस्थिती अतिशय हलाखीची असून, त्याच्या मागे पत्नी आणि भाऊ असा परिवार आहे..Vidarbha Floods News : अतिवृष्टीच्या तडाख्याने बळीराजाचे सारे स्वप्न भंगले; विदर्भात लाखो हेक्टर शेती जलमय, शेतकरी उभ्या पिकांसह उध्वस्त.धरणांच्या विसर्गात घटजिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला, तरी सद्यःस्थितीत १८ धरणांमधील विसर्ग कायम आहे. पण, धरणांमधील पाण्याची आवक मंदावल्याने विसर्गात टप्प्याटप्प्याने कपात केली जात आहे. गंगापूरचा विसर्ग एक हजार ४४२ क्यूसेकपर्यंत खाली आणण्यात आला, तर दारणातून तीन हजार ८०४ क्यूसेकने विसर्ग सुरू आहे. दरम्यान, २६ धरणांमध्ये सध्या ६५ हजार ४५१ दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा असून, हे प्रमाण ९२.६८ टक्के इतके आहे..