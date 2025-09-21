नाशिक

Nashik Accident:'वाहन पलटी हाेऊन १ ठार तर ११ गंभीर जखमी'; सप्तशृगी वणी गडावर ज्याेत नेण्यासाठी जाताना घडली घटना, नेमकं काय घडलं..

Tragic Accident on Way to SaptaShringi Vani: जखमींना वणी तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेने व सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या रुग्णवाहिकेन वणी येथील ग्रामिण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींवर डॉ. शुभम रासवे, १०८ रुग्णवाहिकेचे डॉ. योगेश मांटे यांनी उपचार केले.
Rescue operations underway after vehicle overturn near SaptaShringi Vani leaves 1 dead and 11 seriously injured.

Rescue operations underway after vehicle overturn near SaptaShringi Vani leaves 1 dead and 11 seriously injured.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-दिगंबर पाटोळे

वणी (नाशिक) : सप्तशृंगी गडावर ज्योत नेण्यासाठी जात असलेला महिंद्रा विरो वाहन नांदुरी - सप्तशृंगी गड घाटात गणपती टप्प्याजवळील वळणावर पलटी होवून झालेल्या अपघात भिलकोट, ता. मालेगाव येथील नवरात्रोत्सव मंडळाचा १ कार्यकर्ता ठार तर ११ पेक्षा अधिक भाविक जखमी झाले आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
Vehicle
accident
Medical
accident death
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com