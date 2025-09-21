Nashik Accident:'वाहन पलटी हाेऊन १ ठार तर ११ गंभीर जखमी'; सप्तशृगी वणी गडावर ज्याेत नेण्यासाठी जाताना घडली घटना, नेमकं काय घडलं..

-दिगंबर पाटोळे वणी (नाशिक) : सप्तशृंगी गडावर ज्योत नेण्यासाठी जात असलेला महिंद्रा विरो वाहन नांदुरी - सप्तशृंगी गड घाटात गणपती टप्प्याजवळील वळणावर पलटी होवून झालेल्या अपघात भिलकोट, ता. मालेगाव येथील नवरात्रोत्सव मंडळाचा १ कार्यकर्ता ठार तर ११ पेक्षा अधिक भाविक जखमी झाले आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .याबाबत माहीती अशी की, भिलकोट, ता. मालेगांव येथील शांकभरी नवरात्रोत्सव मित्र मंडळाचे पस्तीत ते चाळीस कार्यकर्ते दोन वाहानाने दरवर्षाप्रमाणे सप्तशृंगी गडावर ज्योत पेटवून भिलकोट येथे घेवून जाण्यासाठी आज सकाळी ११ वाजता भिलकोट येथून वाहनाने निघाले होते. त्यातील एक वाहन महिंद्रा विरो हे नांदुरी - सप्तशृंगी गड घाट चढत असतांना गणपती टप्प्यावरील वळणावर वाहन चालकाचा ताबा सुटल्यानंतर वाहन पलटी झाले..त्यात वाहनात बसलेले वीस ते पंचवीस कार्यकर्ते वाहनातून फेकले गेले तर एक १७ वर्षीय उमेश धर्मा सोनवणे वाहनाखाली दाबला गेल्याने त्याचा मृत्यु झाला. तर वाहनात बसलेले कार्यकर्त्यांपैकी मोहन भाईदास मोरे, रवींद्र नाना सोनवणे, प्रवीण हिरामण सोनवणे, दादाभाऊ गोरख भवर, अशोक नाना सोनवणे, साईनाथ सुखदेव सोनवणे, बबलू गुणाजी सोनवणे, बादल संजीव सोनवणे, किरण एकनाथ सोनवणे व सुनील श्रावण सोनवणे यांच्यासह काही कार्यकर्ते हे किरकोळ जखमी झाले आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.जखमींना वणी तातडीने १०८ रुग्णवाहिकेने व सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टच्या रुग्णवाहिकेन वणी येथील ग्रामिण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. जखमींवर डॉ. शुभम रासवे, १०८ रुग्णवाहिकेचे डॉ. योगेश मांटे यांनी उपचार केले. यातील दोन कार्यकर्ते फॅक्चर असून बाकी थोडे कमी प्रमाणात जखमी झालेले असून त्यांच्यावर उपचार चालू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.