Lasalgaon Railway Accident : लासलगाव रेल्वे अपघातातील मृतांच्या कुटुंबीयांना 1 लाखाची मदत

लासलगाव (जि. नाशिक) : लासलगाव रेल्वेस्थानकाजवळ रेल्वे रुळावर काम करताना सोमवारी पहाटेच्या सुमारास टॉवर वॅगन ट्रेनच्या धडकेत ठार झालेले रेल्वे कर्मचारी संतोष भाऊराव केदारे, दिनेश सहादू दराडे, कृष्णा आत्माराम अहिरे, संतोष सुखदेव शिरसाठ यांच्या कुटुंबीयांना कर्मचारी युनियनतर्फे आज (ता.१४) प्रत्येकी एक लाखांच्या मदतीचा धनादेश प्रदान करण्यात आला. (1 lakh assistance to families of victims of Lasalgaon Railway Accident case nashik news)

नॅशनल रेल्वे मजदूर, युनियन मध्य रेल्वे तथा कोकण रेल्वेचे महामंत्री आणि एआयआरएफचे सहायक महामंत्री वेणू पी. नायर यांनी चारही कुटुंबीयांच्या निवासस्थानी जाऊन सांत्वन करत प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे धनादेश दिले. मृतांच्या परिवाराला सहाय्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही मदत करण्यात आली आहे.

भुसावळ मंडळ सहायक सचिव इस्रार खान, मनमाड शाखा सचिव अंबादास निकम, मनमाड शाखाध्यक्ष शबरीश नायर, अशोक खंबायत, रमेश केदारे, उत्तम गांगुर्डे, दीपक पगारे, सनी पाठक, सुरेश पगारे, भाऊराज आंधळे, संदीप सोनवणे, किरण शिंदे, विशाल उगले, राहुल झाल्टे, दीपक झाल्टे, सागर खंडांगले, नीलेश सोनवणे, भूषण लहरे आदी कामगार उपस्थित होते.