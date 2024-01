Nashik Accident News : ओझरला कारची रिक्षाला धडक; अपघातात 1 जण ठार 2 जण गंभीर जखमी

ओझर : येथील मुंबई आग्रा राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या दहावा मैल येथे भरधाव वेगात असलेल्या वॅगनर कारने समोर जाणाऱ्या रिक्षाला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात एक जण ठार तर दोन जण गंभीर जखमी झाले. (1 person killed 2 seriously injured in car rickshaw accident at Ozar nashik news)