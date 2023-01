Nashik News : माजी विद्यार्थ्याकडून नामपूरच्या विद्यालयाला 1 हजार डॉलर्स!

नामपूर (जि. नाशिक) : येथील मविप्रच्या माध्यमिक विद्यालयास अमेरिकेतील रहिवासी असलेले शाळेचे माजी विद्यार्थी डॉ. पोपट बेडसे यांनी सामाजिक बांधिलकी जोपासण्यासाठी तब्बल एक हजार डॉलर्सची देणगी दिली आहे.

त्यांच्या दातृत्वाबद्दल मविप्र संस्थेचे सरचिटणीस ऍड नितीन ठाकरे, बागलाणचे संचालक डॉ. प्रसाद सोनवणे यांनी बेडसे परिवाराचे आभार मानले आहेत. (1 thousand dollars to school of Nampur from former american alumni student Nashik News )

मूळचे चिंचखेडे (ता. साक्री) येथील रहिवासी असलेले डॉ. पोपट बेडसे यांचे महाविद्यालयीन शिक्षण नामपूर येथील मविप्रच्या संस्थेत झाले आहे. शालेय जीवनापासून ते अभ्यासात अतिशय हुशार होते.

शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना अमेरिकेतील वॉशिंग्टन विद्यापीठात प्राध्यापकाची नोकरी मिळाली. अमेरिकेत अनेक वर्षे ज्ञानदानाचे कार्य केल्यानंतर ते नुकतेच निवृत्त झाल्याने अमेरिकेतच स्थायिक झाले आहेत.

आपल्या शाळेच्या ऋणातून उतराई होण्यासाठी आपल्या आत्या कै. मंडोदरीबाई, कै. उखाजी सावंत यांच्या स्मरणार्थ शाळेला ८२ हजार रुपयांची देणगी त्यांनी दिली आहे.

डॉ बेडसे यांचे चिरंजीव विकास, मुलगी अनिता, बंधू डॉ. शिवाजीराव बेडसे यांच्या हस्ते शाळेचे मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य प्रा. गुलाबराव कापडणीस, दीपक सावंत, प्रवीण सावंत यांच्याकडे रक्कम सुपूर्द केली.

