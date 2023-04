Nashik News : जिल्ह्यातील 100 कलावंतांचे मानधन मंजूर

नाशिक : जिल्ह्यातील विविध श्रेणीतील शंभर साहित्यिक, कलावंतांना मानधन मंजूर झाले आहे. गत महिन्यात गठित निवड समितीची नुकतीच पालकमंत्री दादा भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यामध्ये हा निर्णय झाला. (100 artistes of the district have been approved for money Nashik News)

गतवर्षी झालेल्या प्रक्रियेतून निवडल्या गेलेल्या या कलावंतांना येत्या जुलैपासून त्रैमासिक मानधन खात्यावर जमा होणार आहे. वृद्ध साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयातर्फे राबविण्यात येते.

समितीचे अध्यक्ष श्रावण अहीरे, नाशिकमधील कला क्षेत्राशी निगडित मान्यवर, तसेच जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ही निवड केली होती. मानधनासाठी यंदा चारशे कलावंतांनी अर्ज दाखल केले होते.

हे मानधन त्यांना हयातभर मिळणार असून, त्यांच्यानंतर पत्नीलाही ते मिळत राहील. योजनेचे प्रस्ताव गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत मागविण्यात येतात.