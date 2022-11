MSRTC Income : एसटीची रोज कोटींची दिवाळी!

By

नाशिक : दिवाळीच्‍या सुट्यांनिमित्त गेल्‍या काही दिवसांपासून शहर परिसरासह जिल्‍हाभरातील बसस्‍थानके प्रवाशांनी गजबजलेली आहेत. प्रवाशांनी लालपरीला पसंती दर्शविल्‍याने बसस्‍थानकांवर गर्दी बघायला मिळाली. अशात महाराष्ट्र राज्‍य मार्ग परिवहन महामंडळाच्‍या नाशिक विभागाला या हंगामी काळात दरदिवशी सरासरी एक कोटी रुपयांची उत्‍पन्न मिळाले आहे. २१ ते ३१ ऑक्‍टोबर अशा अकरा दिवसांच्‍या काळात १० कोटी ९९ लाख ३६ हजार रुपये उत्‍पन्न मिळाले आहे. या कालावधीत सुमारे पंधरा लाख प्रवाशां‍नी एसटीने प्रवास केला. (11 crore revenue of MSRTC in 10 days of October Nashik News)

प्रवाशांच्‍या सुविधेकरीता दिवाळीच्‍या सुट्यांच्‍या काळात एसटी महामंडळातर्फे जादा बसगाड्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. तसेच दिवाळीच्‍या कालावधीत एसटी महामंडळातर्फे हंगामी भाडेवाढदेखील लागू करण्यात आली होती. या कालावधीत वाढलेली प्रवासी संख्या आणि वाढीव भाडे यामुळे एसटी महामंडळाच्‍या तिजोरीत घसघशीत उत्‍पन्न प्राप्त झालेले आहे. नाशिक विभागातून सोडलेल्‍या जादा बसगाड्यांतून गेल्‍या २१ ते ३१ ऑक्‍टोबर अशा अकरा दिवसांच्‍या कालावधीत १० कोटी ९९ लाख ३६ हजार रुपये उत्‍पन्न मिळाले आहे.

१४ लाख ८० हजार ८२६ प्रवाशांनी अदा केलेल्‍या तिकिटाच्या माध्यमातून हा महसूल एसटी महामंडळाला प्राप्त झालेला आहे. दिवाळीच्‍या हंगामात सरासरी नाशिक विभागाला दैनंदिन एक कोटी रुपये उत्‍पन्न मिळाल्‍याचे आकडेवारीतून दिसून येत आहे. आणखी काही दिवस प्रवाशां‍ची वर्दळ राहणार असल्‍याने या माध्यमातून महामंडळालादेखील घसघशीत उत्‍पन्न मिळणार आहे.

हेही वाचा: Tulsi Vivah 2022 : आजपासून तुलसीविवाहास प्रारंभ

आगारनिहाय मिळालेले उत्‍पन्न

(२१ ते ३१ ऑक्‍टोबरदरम्‍यान)

नाशिक एक-----------२ कोटी २४ लाख ९५ हजार

पंचवटी-----------------८१ लाख ६ हजार

मालेगाव---------------८९ लाख ३० हजार

मनमाड----------------५७ लाख १३ हजार

सटाणा-----------------९५ लाख ३२ हजार

सिन्नर-----------------८९ लाख २१ हजार

नांदगाव---------------७० लाख ३८ हजार

इगतपुरी---------------५९ लाख ८३ हजार

लासलगाव------------६३ लाख १३ हजार

कळवण---------------९३ लाख ८० हजार

पेठ--------------------५२ लाख ७० हजार

येवला-----------------५४ लाख ५१ हजार

पिंपळगाव------------६८ लाख ०४ हजार

हेही वाचा: Air Alliance Company Work Stop : प्रवासी मिळूनही तोट्याचे कारण देत विमानसेवा बंद!