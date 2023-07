By

Nashik 11th Admission : इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी राबविलेल्‍या पहिल्‍या विशेष फेरीला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला आहे. यादीत चार हजार २९३ विद्यार्थ्यांची निवड केलेली असताना दोनच दिवसांत दोन हजार ५१३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत. (11th admission 2 thousand students take admission on college on special merit list nashik news)

नाशिक महापालिका क्षेत्रातील ६६ कनिष्ठ महाविद्यालयांत इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी ऑनलाइन केंद्रीभूत प्रवेशप्रक्रिया राबविली जात आहे. या प्रक्रियेत शिक्षण विभागाने यापूर्वी तीन नियमित प्रवेशफेऱ्या राबविल्‍या होत्‍या. यानंतर रिक्‍त जागांवर प्रवेशासाठी पहिली विशेष फेरीची गुणवत्ता यादी काल (ता. २४) प्रसिद्ध करण्यात आली.

या यादीत चार हजार २९३ विद्यार्थ्यांची निवड केली होती. अवघ्या दोन दिवसांत मंगळवार (ता. २४)पर्यंत दोन हजार ५१३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्‍चित केले आहेत.

उर्वरित विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यासाठी गुरुवार (ता. २७)पर्यंत संधी उपलब्‍ध असेल. दरम्‍यान, सद्यःस्‍थितीत दहा हजार ४२५ जागा रिक्‍त असून, या जागांवर प्रवेशासाठी पुढील प्रक्रिया कशी असेल, याकडे लक्ष लागून राहणार आहे.

म्‍हणून फेरीला मिळतोय प्रतिसाद

यापूर्वी राबविलेल्‍या प्रवेशफेऱ्यांच्या तुलनेत विशेष फेरीत सहभागी विद्यार्थ्यांपैकी सर्वाधिक विद्यार्थ्यांना त्‍यांच्‍या पहिल्‍या पसंतीचे महाविद्यालय मिळालेले आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांकडून पुढील प्रक्रियेची वाट न पाहता, प्रवेश निश्‍चित केले जात असल्‍याचे बोलले जाते. त्‍यामुळेच नियमित फेरीपेक्षाही पहिल्‍या विशेष फेरीला चांगला प्रतिसाद मिळाला असल्‍याचे बोलले जात आहे.