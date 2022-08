नाशिक : इयत्ता अकरावीच्‍या प्रवेशासाठी नाशिक महापालिका क्षेत्रात ऑनलाइन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. याअंतर्गत दुसऱ्या फेरीत दोन हजार २२८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले असून आत्तापर्यंत प्रवेश घेतलेल्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या अकरा हजार ७९९ झाली आहे. आता रिक्‍त जागांवर प्रवेशासाठी पुढील प्रक्रियेकडे विद्यार्थी व पालकांचे लक्ष लागून राहणार आहे. (11th Admission At end of second round 11 thousand 799 admissions are confirmed Nashik Latest Marathi News)

शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ च्‍या प्रवेशासाठी ही प्रक्रिया राबविली जाते आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रातील कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेशासाठी ही प्रक्रिया सुरु आहे. शिक्षण विभागाने जारी केलेल्‍या वेळापत्रकानुसार बुधवारी (ता.१७) दुसऱ्या फेरीची प्रक्रिया संपली आहे.

या फेरीत सुमारे चार हजार विद्यार्थ्यांची निवड केलेली होती. त्‍यापैकी दोन हजार २२८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतलेले आहेत. पहिल्‍या व दुसऱ्या राउंड मिळून प्रवेशित विद्यार्थ्यांची संख्या अकरा हजार ७९९ झालेली आहे.

उपलब्‍ध जागांच्‍या तुलनेत ४४.५६ टक्‍के जागांवर प्रवेश पूर्ण झालेले असून, पन्नास टक्‍यांहून अधिक जागा उपलब्‍ध आहेत. त्यामुळे आता प्रवेशासाठी तिसरी किंवा विशेष फेरी राबविली जाते, की प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्‍य या तत्त्वावर रिक्‍त जागांवर प्रवेश दिला जातो, याकडे लक्ष लागून असणार आहे.

दरम्‍यान सध्या कोट्यांतर्गत जागांसाठीदेखील प्रवेश प्रक्रिया सुरु आहे. सध्या कोट्याच्‍या जागा मोठ्या प्रमाणावर रिक्‍त असून, विशेषतः मॅनेजमेंट व इनहाउस कोट्यातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढू शकते.

