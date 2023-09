By

11th Admission : येथील महापालिका क्षेत्रातील ६६ कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीच्‍या प्रवेश प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रिया सुरु होती. आठ प्रवेश फेऱ्या झाल्‍यानंतर ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे.

अद्यापही रिक्‍त राहिलेल्‍या जागांवर प्रवेशाची अखेरची संधी सप्‍टेंबर महिन्‍याच्‍या शेवटच्‍या आठवड्यात उपलब्‍ध केली जाणार आहे. इच्छुक विद्यार्थ्यांनी नोंदणी करण्याचे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे. (11th Admission Last chance for eleventh admission Education Department invites aspirants to fill application form nashik)

इयत्ता अकरावी प्रवेशाच्‍या तीन नियमित फेऱ्या आणि पाच विशेष फेऱ्या घेण्यात आल्‍यात. नियमित विद्यार्थ्यांसोबत पुरवणी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनादेखील या माध्यमातून प्रवेश घेण्याची संधी उपलब्‍ध करून दिलेली होती.

पहिल्‍या काही फेऱ्यांमध्ये प्रवेशासाठी लगबग बघायला मिळाली असली तरी विशेष फेऱ्यांमध्ये प्रवेश घेतलेल्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या घटत गेली. त्‍यामुळे ही प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली असल्‍याचे शिक्षण विभागाने सुद्धा जाहीर केले आहे.

अर्ज प्रक्रिया सुरुच,‘एटीकेटी’ वाल्‍यांना संधी

आणखी काही विद्यार्थी अकरावी प्रवेशाच्या प्रतिक्षेत असतील त्यांनी प्रवेशाच्या पोर्टलवर अर्जाचा भाग एक व भाग दोन भरून ठेवण्याच्‍या सूचना शिक्षण विभागाने दिल्‍या आहेत. अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाबाबत लवकरच निर्णय घेण्यात येईल.

त्यांना सप्टेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात अकरावी प्रवेशाची शेवटची संधी दिली जाणार आहे. गौरी गणपती उत्सवामुळे काही क्षेत्रांमध्ये शाळांना स्थानिक सुट्ट्या असल्यामुळे १६ ते २४ सप्टेंबरदरम्‍यान प्रवेश प्रक्रियेची कोणतीही फेरी आयोजित केलेली नाही.

पोर्टलवर अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्‍ध असेल. एटीकेटी सूत्रातील विद्यार्थीदेखील अर्ज करू शकतात. त्‍यांनी सहाशेपैकी एकूण प्राप्त गुण नोंदविण्याच्‍या सूचना केल्‍या आहेत.