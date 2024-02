Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील 12 लाख बालकांना मिळणार जंतनाशक गोळ्या

नाशिक : राष्ट्रीय जंतनाशक दिनानिमित्त १ ते १९ या वयोगटातील बालक व किशोरवयीन मुला-मुलींना १३ फेब्रुवारीला अंगणवाडी व शाळा स्तरावर जंतनाशक गोळी देण्यात येणार आहे.

जिल्ह्याच्या १५ तालुक्यांमधील अंगणवाड्या व शाळांमध्ये नोंद असलेले तसेच शाळाबाह्य अशा एकूण १२ लाख ३६ हजार ३४९ बालकांना जंतनाशक गोळी देण्याचे उद्दिष्ट आहे.

सर्व सरकारी व खासगी शाळांत शिक्षक, अंगणवाडी सेविकांमार्फत तसेच आरोग्य, आशा स्वयंसेविकांमार्फत बालकांना जंतनाशक गोळी प्रत्यक्ष देणार असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे यांनी दिली. (12 lakh children of Nashik district will get deworming tablets Nashik News)