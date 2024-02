Kunbi Certificate: सिन्नरला 54 कुणबी जात प्रमाणपत्रांचे वितरण; अध्यादेशानंतर कार्यवाहीला वेग

सिन्नर : मराठा आरक्षण संघर्षयोध्दा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या व्यापक आंदोलनानंतर राज्य सरकारने कुणबी नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश काढला.

या पार्श्वभूमीवर येथे महसूल विभागामार्फत मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, अशा ५४ जात प्रमाणपत्रांचे प्रांताधिकारी हेमांगी पाटील यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. (Maratha Reservation Case Distribution of 54 Kunbi Caste Certificates to Sinners Speed ​​up proceedings after Ordinance nashik)