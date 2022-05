Nashik : 13 लाखांची धाडसी घरफोडी; दागिने व रक्कम लंपास

By

नाशिक रोड : नाशिक रोड व उपनगर परिसरात घरफोडीचे (Burglary) सत्र अद्यापही सुरूच असून उपनगर पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत असलेल्या जयभवानी रोड येथे बंगल्याच्या खिडकीतून चोरट्याने आत प्रवेश करून तब्बल १३ लाख पाच हजार रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने (Jewelry) तसेच रोख रक्कम सुमारे तीन लाख ४० हजार रुपये असा ऐवज चोरून नेला. याप्रकरणी उपनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (13 lakh Jewelry and money stolen in burglary at Nashikroad Nashik Crime News)

आवटे मळा परिसरात सोहनलाल शर्मा यांचा बंगला आहे. बंगल्याच्या एका बाजूची खिडकी उघडी असताना या संधीचा फायदा घेऊन अज्ञात चोरट्याने घरात प्रवेश केला. बेडरूममधील लाकडी कपाटाचे कुलूप तोडून कपाटातील सोन्या-चांदीचे दागिने चोरून नेले. त्यामध्ये तीन लाख साठ हजार रुपये किमतीच्या १८० ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या बारा बांगड्या, ६४ हजार रुपये किमतीच्या सोन्याच्या चार अंगठ्या, ७० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे ब्रेसलेट, ३६ हजार रुपये किमतीच्या सोन्याच्या दोन चेन, ८० हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे तीन मंगळसूत्र, वीस हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे दोन पेंडल, बत्तीस हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे कॉइन, आठ हजार रुपये किमतीची सोन्याची नथ, एक लाख ८० हजार रुपये किमतीचे विविध प्रकारचे चांदीचे भांडे, १२ हजार रुपये किमतीचे चांदीचे कॉई, चांदीची चेन व तीन लाख ४० हजार रुपये रोख, असा १३ लाख पाच हजार रुपये किमतीचा ऐवज चोरट्यांनी लंपास केला.

