वाहन तपासणीत 15 ते 40 रुपयांपर्यंत वाढ; महागाईमुळे सुधारित नवे दर लागू

नाशिक : गेल्या काही दिवसांपासून इंधनाच्या दरात (fuel price hike) सातत्याने वाढ होत असल्याने महागाईने (Inflation) डोके वर काढले आहे. यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. महागाईची झळ सोसत असताना आता वाहनांची वायुप्रदुषण तपासणीच्या (PUC) दरामध्येदेखील प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (Department of Regional Transportation) वाढ करण्यात आली आहे. सुधारित दरपत्रकांचे फलक दर्शनीय ठिकाणी लावावेत, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदिप शिंदे यांनी केले आहे. (because of inflation Increased rates in vehicle inspection from Rs 15 to Rs 40 Nashik News)

राज्य शासनाच्या प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून वाहनांची वायुप्रदुषण तपासणीचे सुधारित नवे दर लागू करण्यात आलेले आहे. या नव्या दरानुसार दुचाकी, तीनचाकी, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी गॅसवर चालणारे चारचाकी आणि डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहनांची पीयूसी काढण्यासाठी वाहनचालकांना आता अतिरिक्त १५ ते ४० रुपये मोजावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पीयूसी केंद्रावर सुधारित दरपत्रकांचे फलक दर्शनीय ठिकाणी लावणे बंधनकारक आहे. पीयूसी केंद्रांकडून याबाबतची अंमलबजावणी होत आहे किंवा नाही याची तपासणी विशेष पथकामार्फत करण्यात येणार आहे, असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रदीप शिंदे यांनी सांगितले.

वाहनप्रकार सध्याचे दर (१६ मार्च २०२१ परिपत्रक) सुधारित दर २७ मे २०२२ परिपत्रक

दुचाकी ३५ ५०

तीनचाकी (पेट्रोल) ७० १००

चारचाकी (पेट्रोल/सीएनजी/एलपीजी) ९० १२५

डिझेल (चारचाकी) ११० १५०

