NMC News: जाहिरातींसाठी शहरात 14 नवीन ठिकाणे! 36 दिशादर्शक फलकांचा समावेश

नाशिक : उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी महापालिकेच्या विविध कर विभागाने १४ नवीन ठिकाणे जाहिरातीसाठी देणार आहे.

एका ठिकाणावरून साधारण किमान ५२ लाख रुपये महसुल प्राप्त होण्याची आशा आहे. ३६ दिशादर्शकांच्या मागील बाजूसदेखील जाहिरातींसाठी जागा दिली जाणार असून यातून वार्षिक दोन कोटी रुपये मिळणार आहे, अशी माहिती उपायुक्त श्रीकांत पवार यांनी दिली. (14 new spots in town for advertising Includes 36 Directional Panels NMC News nashik)