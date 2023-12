CM Assistance Fund: ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता’मधून गरजूंना 150 कोटी! यापूर्वी नसलेल्या अनेक खर्चिक आजारांचा झाला समावेश

नामपूर : ताणतणावात, अचानक उद्‌भवणाऱ्या आजारपणामुळे अनेक मध्यमवर्गीय, नोकरदार मेडिक्लेम पॉलिसीला प्राधान्य देतात; परंतु सर्वसामान्य नागरिकांच्या आयुष्याला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीने संजीवनी दिली.

गेल्या दीड वर्षात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीने गरजू रुग्णांना १५० कोटींहून अधिक आर्थिक मदत केली आहे.