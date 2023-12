Nashik Cotton Crop Crisis: ‘पांढरे सोने' काळवंडल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत! क्विटंलला 2 ते 3 हजार रुपयांची घसरण

झोडगे : खानदेशच्या शेतकऱ्यांचे वैभव म्हणून कापसाला ओळखले जाते. दुष्काळी परिस्थितीत व निसर्गाच्या लहरीपणामुळे यंदा कापसाच्या उत्पादनात घट झाली आहे.

त्यातच, गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेने बाजारभाव क्विटंलमागे दोन ते तीन हजाराने घटल्याने माळमाथ्यासह खानदेश पट्ट्यातील अर्थकारण बिघडले आहे. ‘पांढरे सोने' काळवंडल्याने परिसरातील अर्थचक्र मंदावले आहे. (Nashik Cotton Crop Crisis Farmers in financial trouble drop of 2 to 3 thousand rupees per quintal)