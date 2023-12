Nashik Dengue News: शहरात नव्याने डेंगीचे 150 रुग्ण

Nashik Dengue News : डिसेंबरच्या दोन आठवड्यात शहरात नव्याने डेंगीचे दीडशे रुग्ण आढळून आले आहे. बाधित त्यांची संख्या एकूण ११३५ झाली आहे.

त्या व्यतिरिक्त डेंगीने तीन बळी गेले असून, वैद्यकीय विभागाचा डेंगीची स्थिती नियंत्रणात असल्याचा दावा फोल ठरला आहे. (150 new cases of dengue in city nashik news)