Nashik Dengue News : 21 वर्षीय विवाहितेचा डेंगूने मृत्यू; 15 रुग्ण असल्याची चर्चा

सिन्नर : सिन्नर तालुक्यातील वावी येथील नूतन ऋषिकेश मराळे या 21 वर्षीय विवाहितेचा डेंगू या आजाराने मृत्यू झाला. नाशिकच्या खाजगी रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरू होते.

वावी परिसरात हिवताप आणि डेंगूसदृश्य आजाराची लक्षणे असणारे अनेक रुग्ण गेल्या दोन आठवड्यांपासून आढळून येत आहेत त्यापैकी अनेकांना डेंगू आजाराची बाधा झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ( 21 year old married woman dies due to dengue in sinnar taluka nashik dengue news )