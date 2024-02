Nashik Crime News : घर फोडून 19 तोळे सोने लंपास

Nashik Crime News : सातपूर कॉलनीत चोरट्यांनी घरात ठेवलेले १९ तोळे सोन्या-चांदीचे दागिने पळवून नेले आहेत. माहिती मिळताच सातपूर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.

पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करत श्वान पथकासह घटनास्थळावरून पुरावे सापडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहे. (19 tola of gold stolen by breaking into a house nashik crime news)