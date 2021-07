ग्राहकाच्या वादातून दोन भावांवर कोयत्याने वार; घटना कॅमेरात कैद

By

जुने नाशिक : ग्राहकाच्या वादातून झालेल्या मारहाणीत एका चिकन व्यावसायिकांकडून दुसऱ्या चिकन व्यवसायिक दोघा भावांवर कोणत्याने वार करण्यात आल्याची घटना घडली आहे. दोघे जण गंभीर जखमी झाले. खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे. भद्रकाली पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. (Two brothers were stabbed in a customer dispute)

सारडा सर्कल भागत दोन चिकन व्यवसायिकांच्या एकमेकांस लागून दुकान आहे. ग्राहकाच्या वादावरून दोघी दुकानदारांमध्ये रविवार(ता.२५) वाद झाला. भद्रकाली पोलीस ठाण्यात प्रतिबंधात्मक तक्रार दाखल करण्यात आली होती. सोमवार(ता.२६) पोलिसात तक्रार केल्याचा राग मनात धरून पुन्हा वाद उफाळून आला. संशयित इम्रान पठाण याने समीर अमन खान आणि मजहर अमन खान यांच्या दुकानात प्रवेश करत दोघा भावांवर कोयत्याने वार केला. दोघे गंभीर जखमी झाले आहे. खासगी रुग्णालयात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहे.

घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलिस आयुक्त दीपाली खन्ना, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक साजन सोनवणे, पोलीस निरीक्षक दत्ता पवार, गुन्हे शोध पथक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन माहिती घेतली. पोलिस ठाण्यात दाखल असलेल्या प्रतिबंधक तक्रारीची कारवाई केली असतील तर सोमवारी घटना टळली असती. अशा प्रकारची चर्चा परिसरात सुरू होती. झालेल्या घटनेने परिसरातील अन्य दुकान तारांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले होते. सायंकाळपर्यंत त्याठिकाणी तणावपूर्ण शांतता होती. संशयितांनी हल्ला करून फरार झाला आहे. पोलीस त्याचा शोध घेत आहे.

घडलेला प्रकार कॅमेरात कैद

चिकन व्यवसायिक दोघा भावांवर झालेला हल्ला दुकानाच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाला आहे. पोलिसांनी सीसीटीवी फुटेज ताब्यात घेतले आहे.

